Klutensee-Areal wird zur Naherholungsoase

In der Jugendumfrage hatten sich die Lüdinghauser eine Beachvolleyballfeld gewünscht, dieses konnte jetzt nach sechsmonatiger Planung am Klutensee realisiert werden. Einem spannenden Match seht nichts mehr im Wege.

Bürgermeister Ansgar Mertens, der Umweltbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg und Stefan Wiemann (v. l.) von Lüdinghausen Marketing gaben nun das neue Beachvolleyballfeld am Klutensee frei.

Das Areal rund um den Klutensee bietet eine Menge Potenzial, um ein Wohlfühlort der Lüdinghauser sowie auch der Steverstadt-Besucher zu werden. Damit sich das Gelände immer mehr in eine Oase der Naherholung verwandelt, wurde dort das neue Beachvolleyballfeld errichtet – gegenüber dem aufgeschütteten Sandufer am See.