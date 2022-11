„Knotenpunkt gleich richtig gestalten“

Rad- und Autoverkehr kommen sich an dieser Stelle an der B58/Am Hüwel regelmäßig in die Quere. Im Zuge einer Straßensanierung im Sommer 2023 soll der Knotenpunkt entschärft werden.

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ist der Knotenpunkt an der Bundesstraße 58/Am Hüwel als neuralgischer Punkt eingestuft worden. Gemeinsam mit Straßen.NRW als Baulastträger möchte die Verwaltung diesen Bereich umgestalten. Da Straßen.NRW in dem dortigen Abschnitt der B 58 eine neue Asphaltdecke plane und man dafür in den Oberbau der Straße eingreifen müsse, sollte man in diesem Zusammenhang den Knotenpunkt auch gleich richtig gestalten, so die Ansicht von Dr. Lothar Bondzio vom Planungsbüro Brilon, Bondzio, Weiser. Der Vertreter der Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen stellte den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität am Dienstagabend die Planung im Kapitelsaal vor.

Mehr Sicherheit für Radfahrer

Bezüglich der Baumaßnahme von Straßen.NRW informierte Bürgermeister Ansgar Mertens über den geplanten Zeitraum des Vorhabens, das in den Sommerferien 2023 umgesetzt werden soll. „Es laufen zurzeit Gespräche mit Straßen.NRW, in welchem Umfang die Bundesstraße im Zuge dieser Arbeiten gesperrt werden muss“, so Mertens. Eine beidseitige Vollsperrung sei angesichts des Verkehrsflusses eigentlich undenkbar, merkt er in diesem Zusammenhang an.

Laut einer aktuellen Verkehrszählung, auf die sich Bondzio in seinem Vortrag stützte, gibt es pro Stunde nur rund zwölf Rechtsabbieger. Somit sei eine separate Rechtsabbiegerspur, die von der B 58 in die Straße Am Hüwel führt bei einer Neugestaltung des Knotenpunktes nicht vorgesehen. Insgesamt sei die Maßnahme ohnehin darauf ausgelegt, dass mehr Sicherheit für Radfahrer an dieser Stelle geschaffen werde.

In den Vorplanungen, die Bondzio im Ausschuss vorgestellt hat, ist noch nicht die finale Breite des Radwegs festgesetzt, da dazu noch Gespräche mit Straßen.NRW laufen. Dem Vorentwurf wurde im Ausschuss mehrheitlich zugestimmt. Lediglich die Grünen waren dagegen. Wenn das Projekt in die nächste Planungsstufe geht, wird Dr. Lothar Bondzio diese wiederum im Umweltausschuss vorstellen.