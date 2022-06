Kräftig in die Pedale getreten

Das Stadtradeln war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg in der Stadt Lüdinghausen. Besonders ausgezeichnet für ihre Leistungen wurden jetzt das St.-Antonius-Gymnasium, die Ostwallschule und die Radsportfreunde Seppenrade. Bürgermeister Ansgar Mertens und die Mobilitätsbeauftragte Vanessa Hullermann hatten dazu auf dem Rathausvorplatz eine kleine Preisverleihung veranstaltet, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns über jeden Radler, der mit seiner Teilnahme ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz setzt“, wird Mertens in dem Pressetext zitiert. „Wenn aber jemand die Kampagne so tatkräftig unterstützt wie Sie und ihr sollte das noch einmal besonders belohnt werden.“

Die drei besten Teamleistungen wurden besonders prämiert. Die Ostwallschule stellte mit 493 Radelnden das größte Team und erhielt einen Spendenscheck über 300 Euro. Die Schülerinnen und Schüler haben über 33.500 Kilometer erradelt. Die Gruppe Radsportfreunde Seppenrade hat die meisten Rad-Kilometer pro Kopf (740,9 km) geschafft und bekam für diese Leistung Gutscheine für das Klutensee-Bad überreicht. Das St.-Antonius-Gymnasium radelte 39 451 Kilometer und war damit die Gruppe, die am meisten Kilometer gefahren ist. Auch das Anton freute sich über einen Spendenscheck über 300 Euro.

„ »Die Zahl der Teilnehmenden steigert sich von Jahr zu Jahr.« “ Mobilitätsbeauftragte Vanessa Hullermann