Kreativ und nachhaltig gearbeitet

Gabi Wisse hat die Jugendkunstschule vor 20 Jahren gegründet. 2013 ist sie verstorben. Es war immer ihr Wunsch, dass der Nachwuchs an die Kunst herangeführt werden soll. Mit einer finanziellen Unterstützung aus ihrem Nachlass lädt die Jugendkunstschule in jedem Jahr alle Drittklässler aus Lüdinghausen an einem Vormittag, den Gabi-Wisse-Tagen, zu einer besonderen Kunstaktion ein. Damit wird garantiert, dass jedes Kind in der Stadt einmal Kontakt zur Jugendkunstschule hat. Die Leiterin der Jugendkunstschule, Ria Maris, sorgt dafür, dass die Jungen und Mädchen dabei ein Projekt abschließen und am Ende auch ein vorzeigbares Ergebnis vorweisen können.