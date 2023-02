Kreis wertet noch Stellungnahmen der Bewohner aus

In der Wochenendhaussiedlung in Enkum wohnen einige Menschen dauerhaft, obwohl das verboten ist. Der Kreis möchte das ändern – und hat dafür alle Anwohner um Stellungnahme gebeten. Die wehren sich dagegen, bald ausziehen zu müssen. Der Kreis möchte allerdings eine neue Obergrenze einführen.

Wochenendhaussiedlung in Emkum

Ende einer unendlichen Geschichte? Die Wochenendhaussiedlung in Emkum rückt immer wieder ins Visier der Verantwortlichen von Stadt und Kreis, weil dort verbotenerweise einige Menschen dauerhaft leben. Das soll sich nun ändern.

Weil in der Wochenendhaussiedlung in Emkum manche Menschen offensichtlich dauerhaft wohnen, obwohl das verboten ist, haben die Zuständigen vom Kreis in Rücksprache mit den Verantwortlichen der Stadt Lüdinghausen im vergangenen Herbst Anhörungsschreiben verschickt (die Redaktion berichtete). Die mehr als 60 Anwohner hatten daraufhin mehrere Monate Zeit, um zu antworten. Inzwischen ist die Frist fürs Zurückmelden verstrichen.