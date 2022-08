Krieg wird noch lange dauern

Seit Kriegsbeginn im Februar unterstützt die Kirchengemeinde „Gottes Wort“ die Menschen in der Ukraine. Pastor Andrej Stukert berichtet über die Not vor Ort und die Hilfe auch aus Lüdinghausen.

Bereits unmittelbar nach dem Überfall der russischen Streitkräfte auf die Ukraine im Februar hat die Hilfe der Freien Christengemeinde „Gottes Wort“ für Menschen in dem Land begonnen. Mittlerweile seien 32 Lkw mit Hilfsgütern in dem osteuropäischen Staat angekommen. Menschen in 80 Orten seien versorgt worden. „Vor allem in den kleinen Dörfern wird Hilfe dringend benötigt“, erklärt Andrej Stukert, seit acht Jahren Pastor der Gemeinde in Lüdinghausen. Auf seinem Smartphone zeigt er Dutzende Fotos von zerstörten Häusern und Menschen in Schlangen, die auf das Verteilen dringend benötigter Lebensmittel warten.

Die Transporte in die Ukraine begleitet immer wieder auch sein Bruder Ivan. Der ist Vorsitzender des Vereins „Helping Hands“, der die Hilfsaktionen koordiniert. Die Transporte starten in Bochum. Die Ruhrpottstadt hat eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Donezk in der heftig umkämpften Region Donbass. Auch die Stadt Bochum unterstütze die Hilfsmaßnahmen, sagt Andrej Stukert.

Viele Dörfer sind komplett zerstört

Vor allem in den kleineren Orten gebe es zunehmend mehr Obdachlose, berichtet der Pastor von Erzählungen seines Bruders. Viele Dörfer seien durch die russischen Bombardements nahezu komplett zerstört. Es fehle fast alles für das Überleben wichtige – vor allem sauberes Wasser. In der Region Saporischschja habe „Helping Hands“ so etwas wie „Essen auf Rädern“ auf die Beine gestellt. „Wir bringen den Menschen, die ohne ein Dach über dem Kopf sind, Lebensmittel“, erklärt Stukert.

Verlassen könnten sich die Helfer der Christengemeinde bei ihren Aktivitäten auf ein stetig wachsendes Netzwerk örtlicher Unterstützer. Die Verbindungen reichten bereits bis ins Jahr 2014 zurück – damals annektierte Russland die Halbinsel Krim. „Wir pflegen zudem regelmäßige Kontakte zu den Bürgermeistern der Städte dort“, sagt der 41-Jährige, der selbst vor vier Jahren das letzte Mal in der Ukraine war.

Auch unter den Unterstützern vor Ort habe es bereits Tote gegeben, berichtet Stukert. „Sieben Männer sind ums Leben gekommen“, berichtet er traurig. Deren Familien wurden mit Geldern auch aus Lüdinghausen unterstützt, nicht zuletzt durch eine Spendenaktion von Sekundarschülern die (WN berichteten). „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont der Pastor.

Krieg in der Ukraine: Bilder von Flucht und Zerstörung Ukrainer drängen sich unter einer zerstörten Brücke, als sie versuchen, über den Fluss Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine, zu fliehen. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. Foto: dpa/AP Eine Frau mit einem Kind erreicht den Grenzübergang in Medyka, Polen, nachdem sie aus der Ukraine geflohen ist. Foto: AP/dpa Flüchtlinge aus der Ukraine sind in einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge in der KS Cracovia Centennial Hall & Sports Centre in Krakau untergebracht. Polen hat seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Foto: PAP/dpa Kriegsflüchtlinge aus der benachbarten Ukraine kommen am Grenzübergang in Palanca, Moldawien an. Foto: AP/dpa Sachspenden werden in einer Messehalle sortiert und verpackt. Foto: dpa Polizisten helfen einer Frau, die aus der Ukraine geflohen ist, nachdem sie am Bahnhof in Zahony, Ungarn, aus einem Waggon ausgestiegen ist. Foto: AP/dpa Eine Frau, die aus der Ukraine geflohen ist, sitzt im Inneren des Bahnhofs in Zahony, Ungarn. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die größte Massenmigration in Europa seit Jahrzehnten ausgelöst. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen. Foto: AP/dpa Flüchtlinge warten in einer Menschenmenge auf den Transport, nachdem sie aus der Ukraine geflohen und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen sind Foto: AP/dpa Eine Frau stillt ein Baby, nachdem sie aus der Ukraine geflohen ist und den Grenzübergang in Medyka, Polen, erreicht hat. Foto: AP/dpa Eine Frau deckt sich mit einer Decke zu, um sich warm zu halten, nachdem sie aus der Ukraine geflohen und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen ist. Foto: AP/dpa Ein Soldat hält einen Helm als Hochzeitskrone während der Hochzeitszeremonie für die Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov, an einem Kontrollpunkt in Kiew. Foto: AP/dpa Die siebenjährige Marta aus der Ukraine hält sich nach ihrer Landung auf dem Flughafen Egelsbach an der Hand ihrer Mutter Dasha fest, mit der sie gemeinsam aus dem Städtchen Berditschew geflohen ist. Piloten einer privaten Hilfsorganisation hatten die beiden gemeinsam mit anderen Flüchtlingen über Rumänien nach Deutschland gebracht. Foto: dpa Samaher Banout (M) weint, als sie bei ihrer Ankunft auf dem Beiruter Flughafen aus Warschau von ihren Verwandten umringt wird. Etwa 120 Libanesen, die aus der Ukraine nach Polen geflohen waren, kamen in ihrem Heimatland Libanon an. Foto: dpa Menschen warten am Bahnhof von Dnipro in der Zentralukraine auf Evakuierungszüge. Foto: Ukrinform Menschen stehen auf dem Balkon eines beschädigte Hauses. Foto: SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Ein Mann schaut aus dem Fenster eines beschädigten Hauses. Foto: SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Ein ukrainischer Soldat hilft einem älteren Mann, die Straße zu überqueren. Foto: EUROPA PRESS/dpa Ein Mann gestikuliert, während er in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt steht. Foto: AP/dpa Ein junges Mädchen, das vor dem Krieg in der Ukraine flieht, schaut aus dem Fenster, als es am Sonntag am Bahnhof in Przemysl, Polen, ankommt. Foto: AP/dpa Eine Frau, die von ukrainischen Soldaten getragen wird, ist auf der Flucht aus der Stadt Irpin, Ukraine. Foto: dpa/AP Ein kleiner Junge, der vor dem Krieg in der Ukraine flieht, schaut aus dem Fenster, als er am Sonntag am Bahnhof in Przemysl, Polen, ankommt. Foto: dpa/AP Eine ältere Dame wird bei der Überquerung des Flusses Irpin unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke unterstützt. Foto: dpa/AP Menschen überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. Mit der Fortdauer des Kriegs müssten nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer sofort aus ihren Städten evakuiert werden. Russland kündigte eine Waffenruhe an, damit sich Menschen aus Städten wie Kiew und Mariupol in Sicherheit bringen können. Allerdings: Die Menschen sollten nach Russland gebracht werden, was die Ukraine kritisierte. Foto: dpa/AP Ein Mann wird gestützt, nachdem er den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke überquert hat. Foto: dpa/AP Menschen überqueren den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke, während sie aus der Stadt Irpin fliehen. Foto: dpa/AP Ein Mann entlädt in Saporischschja im Südosten der Ukraine humanitäre Hilfsgüter, die von Einwohnern aus Lwiw geschickt wurden. Foto: dpa/Ukrinform Ein ukrainischer Soldat versucht, die Menschenmenge aufzulösen, die am Bahnhof von Kiew in einen Zug nach Lwiw steigen will. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ein ukrainischer Soldat bringt ein Baby über den Fluss Irpin. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Die Bomben schlagen ein und die Folgen sind Zerstörung, Flucht und Verzweiflung. Foto: dpa Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude nach einer Bombardierung in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Mannschaftswagen einen verlassenen Boulevard in Kiew entlang. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Dieses Satellitenbild zeigt einen Teil eines Militärkonvois und brennende Häuser bei Invankiv in der Ukraine. Foto: Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa Ein Wohnhaus in Kiew ist durch einen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Russische Truppen sind in die Hauptstadt vorgedrungen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung in Kiew, während Feuerwehrleute zwei brennende Autos löschen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Truppen inspizieren einen zerstörten Lkw nach einem russischen Luftangriff. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Menschen betrachten die Schäden nach einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew. Foto: picture alliance/dpa/AP/Emilio Morenatti Ukraine, Kiew: Menschen suchen Schutz in einem Keller eines Gebäudes, während die Sirenen neue Angriffe ankündigen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ukraine, Mariupol: Ein Kind schläft in einem Sessel, während andere in einem Schutzraum im Rahmen des russischen Beschusses stehen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka Ukraine, Kiew: Menschen sitzen in einer U-Bahn-Station und nutzen diese als Bombenschutzraum. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ein verbranntes Auto und die Trümmer eines Privathauses liegt nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt in Rauch. Foto: picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Ukraine, Mariupol: Ukrainische Soldaten verladen nach einem Angriff verbliebene Ausrüstung aus einer zerstörten ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt. Foto: picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt gepanzerte Fahrzeuge, die durch die Stadt im nördlichen Teil der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim fahren. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko Zwei Kinder überqueren in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine Hand in Hand die Gleise, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda Menschen überqueren mit ihrem Gepäck die Gleise in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda An einer Tankstelle in der Hauptstadt der Ukraine stehen die Autos Schlange. Foto: picture alliance/dpa/Ukrinform Russland, Moskau: Polizistinnen nehmen eine Frau während eines Protests gegen Russlands Angriff auf die Ukraine fest. Foto: picture alliance/dpa/AP | Dmitry Serebryakov

Gemeindemitglieder unterstützen Flüchtlinge vor Ort

Aber auch in der Steverstadt selbst unterstützen die Gemeindemitglieder Flüchtlinge aus der Ukraine. So seien sie nicht nur als Dolmetscher im Einsatz, sondern leisteten auch Hilfe bei Behördengängen, Arztbesuchen oder dem Ausfüllen von Dokumenten, listet er auf. Außerdem leisteten sie bei Anmeldungen in Kita und Schule oder beim Kauf eines Autos wertvolle Unterstützung.

Ein baldiges Ende des Krieges erwartet Stukert nicht: „Es wird noch lange dauern.“ Die dramatische Situation in der Ukraine werde sich auch kaum ändern, wenn die Waffen schwiegen. Es sei einfach zu viel zerstört worden, die Infrastruktur in den verheerten Gebieten liege komplett am Boden. Der Wiederaufbau werde viele Jahre dauern.

Wer die Aktivitäten der Kirchengemeinde unterstützen will, kann spenden an: Gemeinde Gottes Wort Lüdinghausen, IBAN: DE 35 45 26 04 75 00 12 63 6701, Stichwort: Hilfe für Ukraine. Wer Fragen zu benötigten Hilfsgütern hat, kann sich an Andrej Stukert wenden (01 60/98 37 93 11). Abgabemöglichkeiten gibt‘s freitags von 16 bis 18 Uhr bei der Kirchengemeinde (Vogelrute 5).