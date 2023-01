Kulturelles Potpourri

Voller Optimismus und Zuversicht starten die KAKTuS-Verantwortlichen ins neue Kulturjahr. Sie haben ein Programm zusammengestellt, das sowohl Klein als auch Groß anspricht: „Es gibt Angebote für Kinder sowie Veranstaltungen zu Kabarett, Musik und Tanz“, kündigt der erste Vorsitzende Udo Heckelmann an. Aber auch Theateraufführungen, Kunst-Aktionen und -Ausstellungen sowie Fotografie-Projekte sind geplant.

Die KAKTuS-Verantwortlichen haben 2023 viel vor (v.l.): Der erste Vorsitzende Udo Heckelmann, der zweite Vorsitzende Herbert Baur und Pressesprecher Felix De Sacco stellten in den Räumlichkeiten der Jugend-Kunstschule das Programm fürs neue Jahr vor.

Mit seiner Bandbreite an Veranstaltungen und Angeboten hat sich das Kulturforum KAKTuS seinen Platz im Lüdinghauser Stadtleben fest erarbeitet. Über das erfolgreiche vergangene Jahr sowie die Pläne für 2023 berichteten nun die Vorstandsmitglieder Udo Heckelmann, Herbert Baur und Felix de Sacco. „Wir haben ziemlich viel geplant“, kündigte Heckelmann, erster Vorsitzender des Kulturforums, das Programm für das neue Jahr mit klaren Worten an. Dazu gehöre natürlich zunächst das Sommerfestival mit einem Potpourri an Themen, auf das Heckelmann einen kleinen Vorgeschmack gab: „Es gibt Angebote für Kinder sowie Veranstaltungen zu Kabarett, Musik und Tanz.“

Ebenso soll der Stelenweg, der sich bereits im Vorjahr großer Beliebtheit erfreute, am 5. Mai mit neuen Zitaten versehen werden. „Die Stelen haben eine ständige Außenwirkung für Lüdinghausen“, betonte der zweite Vorsitzende Herbert Baur.

Auch in Sachen Theater haben sich die KAKTuS-Verantwortlichen einiges vorgenommen. Pressesprecher Felix De Sacco berichtete: „Unsere wiederbelebte Theatergruppe probt bereits fleißig.“ Dass einer Aufführung daher nichts im Wege steht, darüber sind sich alle drei Vorstandsmitglieder einig. „Das ist einfach eine starke Truppe“, fasste De Sacco zusammen.

Das Kunst-Team des KAKTuS bleibt wie bisher das gesamte Jahr über mit Ausstellungen präsent. Finale wird auch dieses Mal wieder die seit 2009 stattfindende „BurgArt“ zum Jahresende sein. Die Verantwortlichen der Jugend-Kunstschule, die sich über rund 55 Teilnehmer und eine gute Belegung der Kurse freuen können, kommen 2023 erneut ihrem Ziel nach und begeistern junge Leute für die Malerei oder das Arbeiten an Skulpturen.

Mit zahlreichen neuen Ideen kann derweil der KAKTuS-Literaturkreis aufwarten: Für den 4. Juni ist zum Beispiel ein Workshop mit Jürgen Kehrer, bekannt durch die Romane um den Privatdetektiv „Wilsberg“, geplant. „Dahinter steckt ein anderer Ansatz als Alleinstellungsmerkmal. Die Mitglieder sind selbst aktiv und schreiben“, stellte Baur das Konzept der Gruppe vor. Auch der Arbeitskreis Fotografie hat einiges vor, wie De Sacco ankündigte: „Wir stellen gerade ein Projekt fertig, in dem historische und aktuelle Fotografien gegenübergestellt werden.“ Präsentiert werden soll das Ergebnis schließlich als Ausstellung oder in Form eines Buches.

Eine Kulturfahrt für die Öffentlichkeit und die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 30. März stehen ebenfalls auf dem Terminplan der KAKTuS-Mitglieder. Deren Zahl hat sich derweil im vergangenen Jahr nicht nur stabil gehalten, sondern sogar gesteigert. Auch die Sponsoren sind dem Verein allen Widrigkeiten zum Trotz treu geblieben und stehen auch 2023 weiter hinter dessen Kulturarbeit. Kein Wunder, dass Heckelmann unter der Zustimmung seiner Vorstandskollegen den Ausblick mit deutlichen Worten beendete: „Wir sind voller Optimismus und Zuversicht und freuen uns auf das neue Kulturjahr.“