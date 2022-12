Polnische Landwirte besuchen Lüdinghausen und Senden

Die polnischen Landwirte aus der Lüdinghauser Partnerstadt mit ihren Gastgebern: Auf dem Programm standen unter anderem Besuche auf Höfen in Lüdinghausen und in Senden.

Nach 2019 waren im Frühjahr dieses Jahres (wie berichtet) zum zweiten Male Landwirte aus Lüdinghausen und Senden in Begleitung von Vertretern der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) Lüdinghausen und der DPG Senden in die Lüdinghauser Partnerstadt Nysa (Neiße) und in andere Orte des Oppelner Landes gereist.

Die polnischen Gastgeber absolvierten nun ihren durch Corona verzögerten Gegenbesuch. Vor der Anreise der Gäste war – mit Unterstützung ihrer Ehefrauen – ein abwechslungsreiches Programm von den Landwirten aus Lüdinghausen und Senden ausgearbeitet worden. Aber es blieb auch immer ausreichend Zeit für persönliche Gespräche.

Biogasanlage vorgestellt

Bernard Dembczak, der Vorsitzende des schlesischen Bauernverbandes, führte die achtköpfige polnische Delegation an. Gleich nach Eintreffen stand bei Familie Schulze-Bölling in Ottmarsbocholt eine Betriebsbesichtigung an, bevor sich alle in der Tenne des Wohnhauses ein festliches Abendessen mit köstlichen Getränken schmecken ließen.

Johannes Schulze-Bölling stellte den Betrieb vor. Dabei stieß die Biogasanlage auf besonders großes Interesse. Die Eheleute Klaus-Theo und Mary Schulze-Bölling erzählten in lockerer Atmosphäre auch immer wieder etwas aus der Geschichte ihrer Bauernfamilie und der ländlichen Umgebung.

Am nächsten Tag wurde die Schlossanlage in Nordkirchen besichtigt, das „Westfälische Versailles“, leider bei trübem Wetter. Danach begaben sich die Gäste zum Hof der Familie Schulze Althoff im Berenbrock mit ihrer schwerpunktmäßig betriebenen Kälberaufzucht.

Am Nachmittag wurden die Gäste im Rathaus von Bürgermeister Ansgar Mertens empfangen. Mertens würdigte den internationalen Austausch der Landwirte als außerordentlich wichtig. Die Gesellschaft dürfe niemals vergessen, dass die Landwirtschaft in erster Linie ihrer Verantwortung nachkommen müsse, Menschen und Tiere mit ausreichend Nahrung zu versorgen.

Stadt-Jubiläum wird 2023 gefeiert

Nach einer Besichtigung der Lüdinghauser Innenstadt fand in Senden ein gemeinsames Grünkohl-Essen im Alten Zollhaus statt. Tags darauf wurden die Gäste im Dom zu Münster von Mary Schulze-Bölling für eine Stadtführung in Empfang genommen. Weiter ging‘s zum Hof der Familie Lintel-Höping in Senden, wo vor allem die Black-Angus-Rinder bei den polnischen Gästen auf großes Interesse stießen. Das war dann schon der letzte gemeinsame Abend, wobei (wie an den Tagen zuvor) der des Deutschen und Polnischen mächtige Klaudiusz Ulbrich für die Übersetzungen sorgte.

Allein schon die Tatsache, dass Nysa im September 2023 sein 800-jähriges Stadt-Jubiläum feiern werde und gleichzeitig auch das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Lüdinghausen begangen werden soll, gebe Anlass zur Planung einer Bürger-Reise nach Schlesien, so die DPG. Die polnischen Gäste verbrachten die drei Nächte im Ottmarsbocholter Hotel Lindfeld. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden sie dort verabschiedet.