„Kulturzeit“ holt Leben in die Stadt

Corona hat lange für leere Innenstädte, verwaiste Bühnen und Burgen sowie Veranstaltungssäle gesorgt. In diesem Sommer wird das in der Steverstadt anders. 100 000 Euro zusätzlich hat die Stadt über ein Bundesförderprogramm erhalten, um ein buntes Kulturprogramm für Jung und Alt und jeden Geschmack auf die Beine zu stellen, damit wieder Leben in der Stadt einkehrt.

Über einen – fast – unerwarteten Geldsegen kann sich die Stadt freuen. Sie hat 100 000 Euro aus dem Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ für Kulturveranstaltungen bekommen. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, in deren Genuss nur wenige Kommunen kommen“, sagt Bürgermeister Ansgar Mertens. Die Förderung habe den Zweck, Kulturschaffende in besonderer Weise zu unterstützen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht arbeiten konnten.

Kulturetat mehr als verdoppelt

„Kulturzeit“ haben die Initiatoren das Programm genannt, das von 19. Juni (Samstag) bis zum 31. Oktober stattfinden soll. „Wir planen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten, um Künstlern ein Forum zu bieten und auch, um wieder Leben in die Stadt zu holen“, sagt Mertens. „Viel zu lange ist es still gewesen in der Stadt.“ Durch diese Förderung sei der städtische Kulturetat mehr als verdoppelt worden.

Mammutaufgabe

„Für uns war es eine Mammutaufgabe, in sechs bis acht Wochen das Programm auf die Beine zu stellen“, berichtet der Bürgermeister. Aber das sei gelungen, dank vieler Unterstützer aus und Kenner der Kulturszene. Allein könne eine Stadt so etwas nicht. Die „Kulturzeit“ sei ein Zusammenschluss aller Kulturschaffenden in der Stadt. Geplant sind Lesungen, Theaterstücke, Musikdarbietungen, Zaubereien und vieles mehr. Das gesamte Projekt bezeichnet Mertens als „Meilenstein für die Kultur in Lüdinghausen“.

Den Auftakt der „Kulturzeit“ bildet am 19. Juni (Samstag) eine Lesung im Rosengarten. Tatort-Schauspieler Martin Brambach und seine Frau Christine Sommer lesen aus dem Roman „Zum Glück gibt es keine Umwege“ von Graeme Simsion und Anne Buist. Anmeldungen werden von der städtischen Kulturbeauftragten Marina Götsch unter goetsch@stadt-luedinghau

sen.de angenommen.

Teilhabe

Die meisten Programmpunkte finden draußen statt, erklärt Götsch. Um möglichst viele Menschen am Kulturgenuss teilhaben zu lassen, seien einige Veranstaltungen kostenlos, bei anderen werde um Spenden gebeten oder nur ein geringes Eintrittsgeld gefordert.

„ »Viel zu lange ist es still gewesen in der Stadt.« “ Bürgermeister Ansgar Mertens

Geplant sind weitere Lesungen an ungewöhnlichen Orten mit professionellen Rezitatoren und charmantem Rahmenprogramm. Beate Barth, die an der Programmgestaltung beteiligt war, berichtet, dass bei der Lesung des Buchs „Abgetaucht“ von Susanne Fröhlich am Klutensee auch Taucher zum Einsatz kommen sollen. Es soll zudem Lesungen aus der Burg Kakesbeck und von dem Hof Grube geben. Weil dort keine Gäste kommen dürfen, werden die Veranstaltungen gestreamt und von zuhause am Computer zu verfolgen sein.

Der Musikschulleiter Matthias Lichtenfels hat gemeinsam mit Stefan Wiemann von Lüdinghausen Marketing sogenannte „Feierabendkonzerte“ initiiert, die dienstags und donnerstags ab 17.30 Uhr in der Stadt stattfinden sollen als Impuls und Erlebnis beim Einkauf. Der Verein KAKTuS will Kunst in der Stadt präsent machen und wird dafür am 2. und 3. Oktober „lebendige Kunst“ zeigen.

Konzerte

Konzerte für junge Menschen an der Borg sowie Aktionen für Kinder gehören ebenfalls zur „Kulturzeit“. Im Herbst soll die Burg Lüdinghausen in besonderes Licht getaucht werden. Das Publikum darf sich außerdem auf eine Jazz-Matinee im August freuen.

Die Veranstaltungsreihe spricht alle Kulturschaffenden in der Stadt an und ist offen für weitere Ideen und Vorschläge für Veranstaltungen. Mertens hofft, dass dieses Projekt nicht einmalig bleibt und ein Teil der Ideen auch in das nächste Jahr mit hinübergerettet werden könne.