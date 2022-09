Kunst der Schönheit gewidmet

Riesenandrang herrschte am Sonntag bei der Eröffnung der KAKTuS-Kunstausstellung in der Burg Lüdinghausen. Dort sind Werke des international renommierten Künstlers Ludger Hinse zu sehen. Hinse ist insbesondere durch seine Lichtkreuzen bekannt, die in über 80 Kirchen hängen.

Mit einer Ausstellung von besonderem Renommee setzt das Kunst-Team des Kulturforums KAKTuS sein Programm fort. Zur Vernissage am Sonntag wurde der international angesehene Künstler Ludger Hinse in der Burg Lüdinghausen begrüßt. Eine Veranstaltung, die hinsichtlich des Ansehens des Künstlers für ein volles Haus im Kapitelsaal sorgte.

Hinse, der auf mehr als 300 Ausstellungen von Südamerika bis Tschechien zurückblicken kann, präsentiert nun seine Malereien und Skulpturen. „Bekannt-Unbekannt“ lautet der Titel der Ausstellung, die sowohl frühe als auch aktuelle Werke aus 50 Jahren künstlerischen Wirkens umfasst. „Da geht einem das Herz auf, wenn Kunst und Kultur die Burg beleben“, freute sich Bürgermeister Ansgar Mertens, der im Gespräch mit Hinse die Ausstellung eröffnete. Das „Kind des Ruhrgebietes“ berichtete dabei über seinen Werdegang von ersten Malereien auf Tapetenstücken bis hin zu seinen bekannten Lichtkreuzen, die in über 80 Kirchen hängen. „Kunst kommt zu einem“, fasste Hinse zusammen und machte klar, was für ihn im Mittelpunkt steht: „Es geht immer um Veränderung. Das halte ich in der Kunst, im Leben und in der Gesellschaft für fundamental.“

Künstler und IG-Metall-Vorsitzender

Der Künstler, der in Dülmen lebt, war zudem langjähriger Vorsitzender der IG Metall in Bochum. Eine Tätigkeit, die sein künstlerisches Wirken ergänzte: „Das war immer ein Spannungsfeld, aber daraus entstehen neue Ideen.“ Von „Weiß als Summe aller Farben“ bis zur Lichtkunst, die den Raum verändert berichtete Hinse von der steten Weiterentwicklung seiner Werke. Die aktuelle Ausstellung hat für ihn dennoch eine klare Richtung: „Ich widme sie der Schönheit.“ Vervollständigt wurde die Vernissage von den Saxofonisten der Formation „Well Conneted“.

Im Obergeschoss erwartete die Besucher anschließend eine breite Auswahl von Skulpturen aus Edelstahl und Marmor bis hin zu Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei auf Karton oder Papier. „Was Sie hier auf die Beine stellen ist ein riesiges Geschenk“, wandte sich Mertens an Team des KAKTuS, das neben der Gestaltung der Ausstellungsräume auch Werke von Hinse in Videoform präsentierte. Aufgrund der Vielfalt der Ausstellungsstücke hatte Dietmar Wittekind vom Kunst-Team eine klare Empfehlung für die zahlreichen Gäste: „Nehmen Sie sich Zeit und kommen Sie gerne wieder.“

Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.