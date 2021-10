Kunst in bunter Vielfalt

Nicht nur von außen, sondern auch im Inneren strahlt die Burg Lüdinghausen in wunderbaren Farben. Denn am Sonntag (31. Oktober) stellen dort sieben Kunstschaffende in den Räumen des KAKTus Kulturforums ihre Arbeiten aus.

Nach der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Abstinenz im vergangenen Jahr erstrahlen am Sonntag (31. Oktober) die Kunsträume des KAKTuS Kulturforums in der Burg Lüdinghausen im neuen (Farb-)Glanz. „Diese BurgArt bietet in beeindruckender Auswahl ganz unterschiedliche zeitgenössische Kunst mit fließendem Übergang zum Kunsthandwerk. Dabei handelt es sich immer um Originale, die zu moderaten Preisen zu erstehen sind und viele Kunstfreunde erfreuen werden“, kündigt das Kulturforum an.

Die Ausstellung grenzt sich ganz bewusst ab von jeder Art des Massenkonsums. Ausgebildete Künstler zeigen in der Burg Lüdinghausen ihre neusten Arbeiten, allesamt Originale. In der Ausstellung bekommen aber auch talentierte Autodidakten ihre Chance, wenn auch bei der Vielzahl der Bewerbungen nur einige berücksichtigt werden können, heißt es in der Ankündigung. Alle Kunstwerke sind käuflich zu erwerben und können gleich mitgenommen werden. Die entstandenen „Leerstellen“ werden sofort durch neue Arbeiten ersetzt. So wird die Ausstellung stets im Wandel sein, aber nie leere Wände oder Stelen haben, so das Kulturforum weiter.

Vier Künstlerinnen und drei Künstler zeigen und verkaufen ihre Arbeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Zarte Farbklänge und expressive Ausdrucksformen stehen nebeneinander und lassen Rückschlüsse auf unterschiedlichste Künstlerpersönlichkeiten zu.

Folgende Kunstschaffende stellen aus:

Claudia Wagner: Malerei, farbharmonische Kompositionen mit symbolischen Titeln in Acryl

Regina Samson: Malerei, Frei in Form und Farbe – „Kopfbilder“, farbintensiv und expressiv zum individuellen Zusammenstellen

Angelika Liebsch: Malerei, Atmosphärische Schwingungen festgehalten in fein abgestuften Farbklängen

Claudia König: Grafik, Malerei und ätherisch zarte Koenigsfigurinen aus Pappmache auf Holzsockel

Alfred Gockel: Maler, Grafiker, Skulpteur – ausdrucksstarke Kunst, vertreten in Deutschland und Amerika

Michael Wienand: Humorige, liebevoll gestaltet Szenen aus dem „Pott“ in 3D, auf vielfachen Wunsch wieder in der „BurgArt“ 2021 vertreten

Niklas Marc Heinecke: Cool waters – die Geschichte eines außergewöhnlichen, waghalsigen Segeltörns in Fotografien und als Kunstbuch.