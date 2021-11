Kunst-Mikrokosmos in der Weinkiste

Kleine Kunstwerke in Weinkisten gibt es ab sofort in den Schaufenstern des geschlossenen Eisenwarengeschäfts Kemper an der Hermannstraße zu sehen. Das Upcy­cling-Projekt ist zusammen mit Künstlern in der Corona-Zeit entstanden.

Die Band „Sky Pilot“ spielte bei der Eröffnung der Ausstellung „La Storia – die kreative Kiste“ vor der Fensterfront des ehemaligen Eisenwarenhandels Kemper in der Hermannstraße. In den Schaufenstern des Geschäfts sind die kleinen Kunstwerke in alten Weinkisten (kl. Foto) bis zum Ende des Jahres ausgestellt.

In die Schaufenster des Ende Oktober geschlossenen Eisenwarengeschäfts Kemper an der Hermannstraße ist wieder neues Leben eingekehrt. „Noch bis zum Ende des Jahres ist dort die Ausstellung ‚La Storia – die kreative Kiste‘ zu sehen, eine Schaufenstergalerie, die von den vorbeigehenden Passanten rund um die Uhr durch die Scheiben betrachtet werden kann“, sagt Ideengeber und Kunstfreund Werner Reumke.

Das besondere an der Fensterkunst: In den ausgestellten Weinkisten haben die Künstler ihre ganz eigene Welt geschaffen, nur mit ausgemusterter Foto- und Filmtechnik. Alte Kameras, Objektive oder auch Filmstreifen ergeben in Kombination mit venezianischen Masken, Foto-Collagen und anderen Deko- und Kunst-Elementen einen in sich geschlossenen Mikrokosmos in der Weinkiste. „Das Upcy­cling-Projekt, das mit Künstlern in der Corona-Zeit entstanden ist, greift teilweise auch thematisch die Pandemie auf“, erklärte Bürgermeister Ansgar Mertens bei der Vernissage am Freitag.