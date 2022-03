Kunst trotzt dem Krieg

Ein Thema treibt Alfred Gockel seit fast fünf Wochen um. Und das hat nichts mit Kunst zu tun. Es ist der Krieg Putins gegen die Ukraine, der ihn nicht mehr loslässt. „Das ist ein Desaster, das wir so gar nicht richtig wahrnehmen“, sagt er. Und: Man müsse helfen – dringend. Die Menschen müssten aktiv etwas tun: Spenden und Unterkunft bieten.

Er selbst ruft mit seinem „All Inclusive“ betitelten Bild, das er schon vor fast drei Jahren gemalt hat, zu einer Hilfsaktion auf. Sein Inhalt, ist Gockel überzeugt, habe allerdings nichts von seiner Aktualität verloren. Am Strand liegend beobachtet ein paar die Schrecken des Krieges – brennende Städte, angsterfüllte fliehende Menschen ganz in Grau.

Geld fließt nach Nysa

Mit dieser Darstellung nimmt er eine Radierung des spanischen Malers Francisco de Goya auf. Dieser hatte in seinem Zyklus „Desastres de la Guerra“ die Gräuel des spanischen Unabhängigkeitskrieges gegen die napoleonischen Besatzer thematisiert.

Das Geld, das Gockel sammelt, soll der von der Stadt Lüdinghausen und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft ins Leben gerufenen Unterstützung für die polnische Partnerstadt Nysa dienen. Dort haben mittlerweile 1200 geflüchtete Menschen aus der Ukraine Unterschlupf und Sicherheit gefunden. Denn als Künstler sieht sich Gockel durchaus politisch. Und er formuliert dazu eine eindeutige Position: „In diesen Zeiten können Künstler nicht nur Blümchen malen.“

Künstler dürften nicht schweigen angesichts eines solchen Krieges, ist der Lüdinghauser überzeugt. Sie müssten vielmehr Stellung beziehen. Sie könnten dabei auf die Geschichte zurückgreifen, denn Kunst lebe ja auch aus der Vergangenheit. Daraus sollten sie lernen und sich artikulieren. „Ich möchte mit meinen Möglichkeiten aktiv werden“, beschreibt er seine Motivation.

Das will Gockel auch durch seine Teilnahme an der schon im vergangenen Jahr in Lüdinghausen erfolgreich gestarteten Aktion „Kunstvoll shoppen“. Die startet am 9. April (Samstag) um 11 Uhr auf dem Marktplatz – unter anderem mit Bürgermeister Ansgar Mertens. Gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt wolle er diesen Tag nutzen, seinem Anliegen eine noch größere Öffentlichkeit zu verleihen. Insgesamt 36 Geschäfte in der Stadt beteiligen sich an „Kunstvoll shoppen“ und bieten Kunstschaffenden eine Ausstellungsfläche in ihren Schaufenstern und Ladenlokalen.