Künstler schulen Nachwuchs

In die vielfältige Welt der Kunstschaffenden ließen sich jüngere und ältere Interessenten bei einem Angebot des Kulturforums KAKTuS einführen: Künstler zeigten ihnen unter dem Motto „Lebendige Kunst“ unterschiedliche Techniken.

Ob mit Spraydose und Druckpresse oder in Form von Installationen: Unter dem Motto „Lebendige Kunst“ hatten Jung und Alt am Sonntag Gelegenheit, unkompliziert erste künstlerische Schritte zu unternehmen. Das Kulturforum KAKTuS hatte im Rahmen der „Kultur-Zeit“ zum Aktionstag in den Hof der Burg Lüdinghausen eingeladen. Erfahrene Künstler standen den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite, darunter auch ein Gast aus Brasilien.