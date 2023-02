Kunterbunter Karneval

Mit einem kunterbunten Programm begeistere das Team der Frauengemeinschaft St. Dionysius Seppenrade am Freitagabend das Publikum im vollbesetzten Heimathaus. So ganz nebenbei gab es heilsame Tipps nach einem närrischen Arztbesuch.

Die Stimmung beim KFD-Karneval im vollbesetzten Heimathaus war am Freitagabend so großartig, dass die Smartwatch warnte. Denn der Lautstärkepegel hatte mittlerweile mehr als 90 Dezibel erreicht. Das Team der KFD St. Dionysius zog wieder alle Register und begeisterte mit tollen Sketchen und Gesang das närrische Publikum. Mit dazu bei trugen Tina Graf, die die Moderation übernommen hatte, und Thorsten Meiring, der in den Umbaupausen für die Schunkellieder sorgte.