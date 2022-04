Läden werden zur Galerie

Die zweite Auflage der Ausstellung „Kunstvoll shoppen“ wurde am Samstag eröffnet. Bis zum 1. mai stellen 41 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in verschiedenen Geschäften der Altstadt aus.

Was als kreative Idee begann, um in der Pandemie Schwung in das künstlerische Leben der Stadt zu bringen, hat sich schnell als Erfolgskonzept herausgestellt. Die Aktion „Kunstvoll shoppen“ ging daher am Samstag in die zweite Runde. Eine Tatsache die nicht nur Initiator Alfred Gockel freute. Die Stadt, das Kulturforum KAKTuS und Lüdinghausen Marketing luden zur Vernissage auf dem Marktplatz ein, bei der schon das Banner eine künstlerische Entfesselung versprach: „Heute lass ich die Sau raus.“