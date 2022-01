Landjugend sammelte Bäume ein

Etwa 30 junge Frauen und Männer waren auf sechs großen Traktoren mit Anhängern im Rosendorf unterwegs. Nach der Aktion befand sich die Summe von rund 1500 Euro in der Spendendose. An jedem Haus wurde geklingelt, als die Landjugend am vergangenen Samstag die ausgedienten Tannenbäume abholte.

Foto: Michael Beer