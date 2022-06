Lüdinghauser Sportler im polnischen Nysa zu Gast

Viele spannende Impressionen erlebte das Team des Lauftreffs Lüdinghausen bei seinem Besuch in der polnischen Partnerstadt. Dort nahmen die Läufer zunächst am Stadtlauf „Bieg Nyski“ teil und statteten dann dem Landrat und Bürgermeister einen Besuch ab.

„Wir von der Stadt Nysa möchten, dass ihr euch bei uns wie Zuhause fühlt“, begrüßte Kordian Kolbiarz, Bürgermeister der polnischen Partnerstadt, ein Team vom Lauftreff Lüdinghausen in seinem Rathaus. Die Läufer hatten am Samstag zum sechsten Mal am „Bieg Nyski“, dem Stadtlauf in Nysa, teilgenommen.

Nach der zehnstündigen Fahrt trafen sich die Lüdinghauser am ersten Abend mit Mitgliedern des Vereins „Freunde der Partnerstädte von Nysa“, angeführt von Regina Stajak, Jazek Makowski, Ewa Swiezy, Feliks Kamienik, der seit 20 Jahren Vorsitzender des Stadtrates ist, und Magdalena Wargock zu einem gemütlichen Abend.

Stadtdirektor Piotr Bobak, der schon mehrmals in Lüdinghausen beim Stadtfestlauf am Start war, freute sich, dass er nach den Corona-Beschränkungen nun die Kontakte mit den Freunden wieder vertiefen konnte. „Ein großes Dankeschön noch einmal den Bürgern von Lüdinghausen für die großartige Spende mit der wir zusammen unserer Partnerstadt Kolomyja in der Ukraine helfen konnten“, sagte Bobak. „Wir sind nicht als Offizielle, sondern als Freunde gern eurer Einladung gefolgt“, ergänzte Dirk Lagers vom Lauftreff.

Am Samstagmorgen führte eine gemeinsame Radtour zum Neissesee und durch die Stadt, bevor dann am Abend die Laufschuhe zum „Bieg Nyski“ geschnürt wurden. Mit Laufteams aus dem tschechischen Sumperk und Ostrawa traf man sich nach der Siegerehrung noch zu einem kleinen gemeinsamen Imbiss.

Sportlich ging es auch am dritten Besuchstag zu, denn da stand eine Wanderung in Bardo (früher Warthe), ein Wallfahrtsort in den Glatzer Bergen, auf dem Programm. Bei hochsommerlichen Temperaturen begab sich die Gruppe zum „Kapellenberg“. Dabei waren rund 340 Höhenmeter auf knapp drei Kilometern zu überwinden. Oben gab es als Stärkung Würstchen vom Grill. Auf dem Rückweg nach Nysa wurde noch die schöne Altstadt von Glatz besucht.

Eine tolle Aussicht auf dem Kapellenberg in Bardo in den Glatzer Bergen. Foto: Michael Beer

Vor der Heimreise hatte der Bürgermeister die Läufer ins Rathaus eingeladen. Der Lauftreff überreichte ihm ein Geschenk von Lüdinghausens Bürgermeister Ansgar Mertens, der eigentlich in Nysa mitlaufen wollte, aber aus Termingründen kurzfristig seine Reise absagen musste. „Das Wichtigste für uns ist nicht der Lauf, sondern zu Freunden zu kommen. Wir haben vor, jeden Monat ein neues Wort auf Polnisch zu lernen“, sagte Dirk Lagers, der Poitr Bobak noch mit einem Geschenk zum Geburtstag überraschte, bevor die Gruppe ebenfalls reichlich beschenkt und dann verabschiedet wurde.

Empfang beim Bürgermeister von Nysa (7.v.r.). Foto: Lauftreff

Die Rückfahrt nach Lüdinghausen verspätete sich allerdings noch um eine Stunde, da Landrat Andrzey Kruczkiewicz unbedingt darauf bestand, einmal das Lauftreff-Team kennenzulernen. Denn: Seine Stellvertreterin, Joanna Burska, die auch schon in Lüdinghausen zu Gast war, hatte ihm so von den Treffen mit dem Lauftreff vorgeschwärmt. Dementsprechend munter und zu kleinen Scherzen aufgelegt präsentierte sich der Landrat dann: „Bei uns im Amt sind 80 Prozent der Mitarbeiter weiblich, das gibt nur Probleme“, witzelte er, als er den Besuch begrüßte. Dabei lobten ihn seine Damen in höchsten Tönen. Mit vielen Eindrücken und tollen Erinnerungen trat das Lauftreff-Team dann die Heimreise an.