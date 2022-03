Lebensmittel rund um die Uhr

Jasmina und Carsten Buerbank führen den Hof, der seit 1592 in Familienbesitz ist, in der 17. Generation. Um ihre regionalen und nachhaltigen Produkte den Menschen in der Region näherzubringen, wurde haben sie kürzlich einen Hofladen eröffnet.

Bürgermeister Ansgar Mertens war jetzt im Rahmen seiner Betriebsbesuche auf dem Hof Buerbank zu Gast. Jasmina und Carsten Buerbank führen den Hof, der seit 1592 in Familienbesitz ist, in der 17. Generation. 2019 haben sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sie wollen ihre Vorstellung einer tiergerechten Schweinezucht verwirklichen, teilt die Stadt in einem Pressebericht mit.

Normalerweise bieten die passionierten Züchter auch Hofrundgänge an, um über Zucht, Hof und Haltung zu informieren. Dies sei zurzeit aufgrund der Einschränkungen im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest leider nicht möglich, solle aber möglichst bald wieder angeboten werden.

Um ihre frischen und nachhaltigen Produkte den Menschen in der Region näherzubringen, wurde Mitte Oktober der Hofladen eröffnet. Zwei Automaten bieten Fleisch von den Bunten Bentheimer Schweinen und von den Lämmern. Auch frische Eier von den hofeigenen Hühnern können dort 24 Stunden am Tag erworben werden. Zudem werden saisonale und regionale Produkte durch Kooperationen mit Bauernhöfen aus der Umgebung angeboten.

„Sie bieten hier eine tolle Möglichkeit, qualitativ hochwertige Lebensmittel auch außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten zu erwerben. Zu wissen, wo das Fleisch herkommt und wie es verarbeitet wird, wird immer wichtiger und dürfte in Zukunft einen noch viel größeren Stellenwert einnehmen“, sagte der Bürgermeister. Er freue sich darüber, wird Mertens im Pressetext weite zitiert, dass die regionale Vermarktung in Lüdinghausen einen so hohen Stellenwert einnehme und es mittlerweile bereits einige Automaten-Angebote gebe.