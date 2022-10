Lebensperspektiven gegeben

„Über diese Spenden werden sich viele Menschen freuen“, war sich jetzt Albert Guntermann, Geschäftsführer des Vereins „Hilfe für Senegal“, sicher. Gemeint sind viele Menschen in Thiés, denen demnächst mit einer Brille eine neue Lebensperspektive gegeben werden kann. Mit dafür verantwortlich ist Anja Fritsch. Die Inhaberin des gleichnamigen Optikergeschäftes am Ostwall überreichte Guntermann und der Vorsitzenden des Senegal-Vereins, Gudula Gotzes, jetzt rund 250 Brillen sowie zahlreiche Etuis. Dabei handelt es sich in erster Linie um Spenden der Kunden, die sich in dem Geschäft eine neue Brille hatten anpassen lassen. Den beiden Vertretern des Hilfsvereins wurden aber auch Brillen übergeben, die völlig unbenutzt waren. Die Einzelstücke aus dem Bestand entsprachen nicht mehr dem aktuellen Geschmack, außerdem war die Gewährleistung abgelaufen.

Initiative der „Optiker ohne Grenzen“

Schon seit Jahren sammelt der Verein „Hilfe für Senegal“ gebrauchte Brillen und stellt sie den Menschen in Thiés, der zweitgrößten Stadt des Senegal zur Verfügung. Initiiert worden war die Brillen-Sammlung durch die Organisation „Optiker ohne Grenzen“. Diese weltweit tätige Organisation richtete ein Optikergeschäft ein. Seit 2012 wird dieser Laden von „Hilfe für Senegal“ weitergeführt. Drei Optiker bearbeiten und verkaufen hier Brillen, sie vermessen die gespendeten Brillen und passen sie gegebenenfalls in andere Fassungen ein. Daher freut sich der Verein auch über Brillen, die nicht mehr ganz in Ordnung sind. Sie können im Senegal repariert werden.

In den Genuss der gespendeten Brillen kommen „Kunden“, die sich ansonsten keine Brille leisten könnten. Die Sehhilfen werden gegen eine geringe Gebühr, die sich auch an den Einkommen der Patienten orientiert, abgegeben, erläuterte Albert Guntermann die Vorgehensweise. Die Brillen werden schon bald per Seecontainer nach Westafrika verschifft und dann im kommenden Frühjahr an den Brillenladen übergeben. Dort werden sie bereits sehnlichst erwartet. „Wenn wir einmal im Jahr die Brillen abliefern, herrscht im Laden regelmäßig gähnende Leere“, weiß Gudula Gotzes aus Erfahrung. Auch Anja Fritsch und ihr Team vom Optikergeschäft liefern einmal im Jahr die gesammelten Brillen ab. In der Vergangenheit kamen auch schon andere soziale Einrichtungen in den Genuss der Brillenspende.