Leitungsteam statt Vorstand an der Spitze

Bei der ersten Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Seppenrade ging es darum ein neues Leitungsteam zu wählen. Die klassische Vorstandsbesetzung gehört somit der Vergangenheit an.

Einen ersten Schritt zurück in die Vor-Corona-Normalität wagte am Wochenende die Kolpingsfamilie Seppenrade mit der ersten Mitgliederversammlung seit 2019. Rund 40 Mitglieder trafen sich im Garten am Don-Bosco-Haus um über eine geänderte Satzung abzustimmen und den Vorstand neu zu wählen.