Lichtblicke nach Pandemie-Pause

Das KAKTuS Kulturforum hat sich für die Nach-Pandemie-Sasion viel vorgenommen. So wartet auf die Lüdinghauser im Rahmen des Sommerfestivals ein abwechslungsreiches Programm.

„Es war ein leicht schweres Jahr, aber wir haben es gut gemeistert“ – die Beurteilung des abgelaufenen KAKTuS-Geschäftsjahres durch den Finanzvorstand Paul Heiming entsprach dem Resümee, das der stellvertretende Vorsitzende Herbert Baur während der Mitgliederversammlung des Kulturforums vortrug. Und so votierte die Versammlung laut Pressebericht dann auch einstimmig für die Entlastung des Vorstandes. Neuwahlen waren im laufenden Turnus nicht erforderlich, so dass die Tagesordnung zügig abgearbeitet werden konnte.

Baur zog in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Udo Heckelmann eine positive Bilanz der Vereinsarbeit, die trotz der andauernden Corona-Krise ein fast vollständiges Jahresprogramm 2021 auf die Beine stellte, heißt es weiter. Während des Vortrags des Schriftführers Uwe Friedhoff gab es ebenfalls einen Lichtblick: Die Mitgliederzahl blieb kon­stant.

Die Berichte der Arbeitskreise spiegelten derweil die pandemiebedingten Schwierigkeiten wider. Die Vorausschau in die nähere Zukunft war allerdings bei den Berichterstattern alles andere als pessimistisch: „Es stehen sowohl im Ausstellungsbereich als auch in der Veranstaltungsplanung regelrechte Highlights auf der Agenda“, heißt es in dem Text der Kulturschaffenden.

Schon jetzt gebe es eine sehr starke Nachfrage nach den Eintrittskarten für den Kabarettabend „Die Daktiker“, der am 20. Mai (Freitag) das Sommerfestival 2022 einläutet. Ungeteilten Beifall gab es für die Vorstandsentscheidung, dass in diesem Jahr von jeder verkauften Eintrittskarte ein fester Betrag für die Ukrainehilfe gespendet werden soll.

„KAKTuS, quo vadis?“ – zu diesem Thema formulierten die Mitglieder abschließend „wertvolle Anregungen, die der Vorstand in seinen Beratungen über die zukünftige Vereinsarbeit aufgreifen will“, endet der Bericht.