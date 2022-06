Lina Rasch ist Rosenkönigin

Vielfältige Aktionen begleiteten die feiern zu „50 Jahre Rosendorf“ in Seppenrade. Mit Lina Rasch wurde die zweite Rosenkönigin gekrönt. Sie schnitt auch die Jubiläumstorte an.

Grund zum Feiern gab es in Seppenrade am Wochenende genug, denn das „Rosendorf“ konnte auf das goldene Jubiläum seines Beinamens zurückblicken. Seit nunmehr 50 Jahren ist der ehrenamtlich gepflegte Rosengarten das Juwel des Dorfes. Kein Wunder also, dass sowohl am Samstag als auch am Sonntag bis in die Nacht gefeiert wurde.