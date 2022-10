Lions-Adventskalender kommt am 4. November auf den Markt

Der Lions Club bringt seinen neuen Adventskalender am 4. November in Lüdinghausen und Seppenrade auf den Markt. Es winken über 500 Preise im Gesamtwert von über 40.000 Euro.

Bereits zwei Monate vor dem Weihnachtsfest möchte der Lions Club Lüdinghausen die Vorfreude auf die Adventszeit wecken – mit dem jährlichen Adventskalender, der nunmehr in die zwölfte Auflage geht. Ab dem 4. November (Freitag) ist der gewinnträchtige Kalender wieder auf dem Markt – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Corona bedingt gibt es auch in diesem Jahr keine Verkaufsstellen in Banken oder Geschäften. Der Verkauf erfolgt am 4. November (Freitag) parallel zur Wochenmarktzeit ab 9 Uhr sowie am 5. November (Samstag) ab 10 Uhr jeweils im leerstehenden Ladenlokal neben KODI in der Münsterstraße 3 bis 5. An dem Samstag besteht ebenfalls ab 10 Uhr die Möglichkeit, die Adventskalender in Seppenrade am Rande des Parkplatzes bei Edeka Neuhäuser zu erwerben, teilt der Lions Club Lüdinghausen mit.

Erlös für Kinder- und Jugendarbeit

Eine Vorbestellung der Kalender über das Internetportal des Lions Clubs ist nicht möglich. Um der großen Nachfrage nach dem Kalender gerecht zu werden und möglichst vielen den Kauf zu ermöglichen, ist die zu erwerbende Anzahl an Kalendern pro Person auf drei Stück beschränkt.

Die Erfolgsgeschichte des Adventskalenders setzt sich weiter fort, stellt der Lions Club in seiner Pressemitteilung fest. Die Anzahl an Sponsoren, bei denen sich der Serviceclub für die Unterstützung bedankt, konnte trotz Corona in den vergangenen Jahren konstant gehalten werden. Hinter den 24 Kläppchen des Adventskalenders, dessen Auflage sich wieder auf 6000 Exemplare beläuft, verbergen sich erneut mehr als 500 Sachpreise mit einem Gesamtwert von über 40 000 Euro. Der Verkaufspreis bleibt bei fünf Euro je Kalender beträgt.

Der Reinerlös der Adventskalenderaktion ist vorrangig für die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort und in der Region bestimmt. Dabei handelt es sich einerseits um pädagogische Angebote für Kindergärten und Schulen, ferner um projektbezogene Förderung sowie um den Jugendsozialpreis, den der Lions Club an Organisationen von Kindern und Jugendlichen vergibt, die sich in ihrer Freizeit oder in der Schule für die Gesellschaft engagieren. Oberstes Ziel ist es, das vorhandene, aber oft nicht wahrgenommene Engagement von Kinder- und Jugendgruppen öffentlich zu machen und durch finanzielle Hilfen zu stärken.

Sozialer Einsatz wird belohnt

Mit der Auszeichnung solcher Projekte will der Lions Club noch mehr junge Menschen motivieren und sie erfahren lassen, dass es Spaß macht, sich in einer Gruppe für soziale Belange einzusetzen. Mit Geld- und Sachpreisen soll die Leistung belohnt und zugleich die finanzielle Basis geschaffen werden, um Größeres zu erreichen. Beispielhaft zu nennen sind Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich – von der Jugendarbeit bis zur Betreuung alter Menschen, so der Lions Club Lüdinghausen.

Die Ausschreibung für den Jugendsozialpreis will ferner Jugendgruppen, Jugendheime oder Schulen ermuntern, zum Thema „Migration“ Projekte zu entwickeln und zur Förderung durch den Jugendsozialpreis vorzuschlagen.

Um bei der Vergabe aus dem Fördertopf des „Jugendsozialpreises“ berücksichtigt zu werden, wird in Verbindung mit der Antragstellung um eine Projektbeschreibung gebeten. Diese ist per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: jugendsozialpreis@lions-luedinghausen.de. Eine Jury bewertet die eingereichten Vorschläge und entscheidet über die Preisvergabe. Meldeschluss für den Jugendsozialpreis ist der 31. Dezember 2022.