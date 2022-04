Live malen mit Alfred Gockel

Die Aktion „Kunstvoll shoppen“ geht in die zweite Runde: Am Samstag ( 9. April) um 11 Uhr laden Lüdinghausen Marketing, die Stadt und das KAKTuS Kulturforum zur Vernissage ein. Diese findet auf dem Marktplatz statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Ansgar Mertens und die Organisatoren der Aktion besteht die Möglichkeit zu einem ersten Rundgang durch die „Open-Air-Galerie“, heißt es in einer Pressemittelung. Insgesamt 41 Künstlerinnen und Künstler werden über einen Zeitraum von drei Wochen in 36 Geschäften ihre Kunstwerke zeigen.

In diesem Jahr wird es erstmals auch Live-Kunst geben. Geplant sind die Aktionen jeweils an den Samstagen, sofern das Wetter mitspielt, heißt es weiter. Unter anderem wird Alfred Gockel am 9. April auf dem Marktplatz gemeinsam mit allen, die mitmachen möchten, live malen.

Am 23. April (Samstag) können die Besucher zuschauen, wie Dagmar Schäpers-Großmann einen Stromkasten auf der Burgstraße gestaltet.

Über eine Aktion freuen sich die Organisatoren ganz besonders: Durch die Erstauflage von „kunstvoll shoppen“ im vergangenen Jahr ist der bekannte brasilianischen Street-Art Künstler „Wark Rocinha“ auf Lüdinghausen aufmerksam geworden. Er lebt in der größten Favela Südamerikas, der Rocinha, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche ehrenamtlich in seinem Institut zu unterrichten und sie so von Kriminalität und Gewalt fernzuhalten.

„Nach einigen Gesprächen mit seinem Mentor und Freund Dirk Böse war klar, dass wir gerne gemeinsam etwas von der brasilianischen Lebensfreude in die Stadt bringen möchten“, sagt Sabine Nitschke, Citymanagerin bei Lüdinghausen Marketing. Wark wird daher ab Mitte April unter anderem den Brunnenhof mit seiner typischen Kunst verschönern. Dabei könne man ihn live vor Ort erleben.

Der Verdienst kommt dem Aufbau einer Jugendkunstschule zugute. Sein Motto: „Jeder kann der Engel eines anderen sein“, ist gerade in der jetzigen Zeit aktuell wie nie.