Live-Übertragung der Berliner Philharmoniker im CineMotion

Die Berliner Philharmoniker feiern am Freitag (26. August) unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko ihre traditionelle Saisoneröffnung in der Philharmonie. Das seit Langem ausverkaufte Konzert ist ab 18.30 Uhr live in rund 100 Kinos im deutschsprachigen Raum zu erleben – auch im CineMotion in Lüdinghausen.

Enthusiasmus

Auf dem Programm steht Gustav Mahlers groß besetzte „Siebte Symphonie“, von welcher der Komponist selbst meinte, sie sei sein „bestes Werk“, heißt es in einer Ankündigung. Nach der „Sechsten Symphonie“, mit der sich Kirill Petrenko Anfang 2020 erstmals als Mahler-Interpret mit den Berliner Philharmonikern präsentierte, seien Publikum und Presse vom „Enthusiasmus und der geradezu makellosen Präzision“ (The New York Times) der Aufführung begeistert gewesen.

Silvesterkonzert

Am 31. Dezember (Samstag) folgt als nächste Kino-Übertragung das alljährliche Silvesterkonzert mit Startenor Jonas Kaufmann und einem mitreißenden russisch-italienischen Programm unter der Leitung von Kirill Petrenko. Den fulminanten Schlusspunkt der Kino-Saison markiert am 16. Juni (Freitag) ein Konzert unter der Leitung von Zubin Mehta mit dem Pianisten Yefim Bronfman als Solist. Die Kino-Vorstellungen beginnen jeweils eine halbe Stunde vor den Konzerten. Im Vorprogramm werden exklusive Interviews und Gespräche rund um das jeweilige Konzert geboten, heißt es im Pressetext abschließend.

Verlosung

Die Westfälischen Nachrichten verlosen drei mal zwei Eintrittskarten für das Konzert der Berliner Philharmoniker zur Saisoneröffnung - Live im CineMotion am Freitag (26. August) um 18.30 Uhr. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0 13 78/60 05 18 . Nennen Sie das Stichwort „Berliner Philharmoniker“, Ihren Namen, Ihre Adresse und die Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind. Teilnahmeschluss ist Donnerstag (25. August, 12 Uhr). Die Teilnahme am Gewinnspiel kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen unter www.wn.de/teilnahmebedingungen.