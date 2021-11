Liza Kos wechselt zwischen den Kulturen und sorgt so für Spaß

Was ist echt - was nur gespielt? Die Antwort überrascht an einer Stelle, denn Liza Kos klagte nicht zum Schein über Rückenschmerzen.

Was ist echt - was nur gespielt? Diese Frage steht im Focus des Programms „Was glaub´ich, wer ich bin“, das Liza Kos am Freitagabend auf die Bühne der Sekundarschul-Aula bringt. Was viele nicht wissen. Die Rückenschmerzen, über die die Kabarettistin immer wieder ein wenig klagt, sind echt. Sie hatte sich auf dem Weg von Aachen nach Lüdinghausen den Rücken verknackst und konnte sich kaum bewegen. Flugs half ein von den veranstaltenden „Freunden der Kleinkunst“ herbeigerufener Physiotherapeut aus und sorgte mit seinen Händen dann dafür, dass der muntere Abend vor über 300 Zuschauern überhaupt stattfinden konnte.

Wechsel zwischen den Kulturen

Was auch echt ist: Liza Kos kennt sich in drei Kulturen bestens aus. In Moskau ist sie geboren und lebte dort bis zur Auswanderung nach Deutschland mit 13 Jahren. Durch eine Heirat in Deutschland kommt sie auch der türkischen Lebensweise sehr nah. Alle drei Nationalitäten bringt sie auf die Bühne, wechselt geschickt die Rollen und spielt mit haufenweise Vorurteilen. Das ist sehr witzig, wenn sie beispielsweise als Russin mit einem wunderbaren Akzent auf die Deutschen schaut. „Was kann der deutsche Mann?“, fragt sie beispielsweise in die große Runde - um das selbst zu beantworten: „Müll trennen“.

Witze sind vielleicht manchmal platt

Hin und wieder sind die Witze vielleicht ein wenig platt, doch insgesamt ist es ein höchst unterhaltsamer Wechsel zwischen den Kulturen. Den Zuschauern hält sie damit geschickt einen Spiegel vor und beweist beim Dialog mit ihnen viel Schlagfertigkeit. Auch ihre Lieder machen Spaß - nicht nur wegen ihrer tollen Stimme, sondern auch den hintergründigen Texten.

Wenn Kos aus ihrem Leben erzählt, weiß man doch nicht, ob das wirklich alles echt ist. Die eine oder andere Übertreibung gehört sicher dazu, beispielsweise, wenn sie vom ersten Besuch einer Karnevalssitzung berichtet. Den kulturellen Spagat, den sie an dem zweistündigen Abend - ohne ein einziges Wort zu Corona - hinlegt, macht nicht nur den Zuschauern, sondern auch ihr Spaß. „Ich nehme das Beste von allen Kulturen“, sagt sie und fasst es prägnant kulinarisch zusammen: „Russischer Döner mit Kartoffelsalat.“