Lösungen für jede Herausforderung

Ein Rück- und Ausblick auf das Vereinsleben sowie Vorträge über anstehende rechtliche Änderungen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Lüdinghausen in der Gaststätte Schwenken. Auch Bürgermeister Ansgar Mertens stattete den Landwirten einen Besuch ab und machte in seinem Grußwort klar: Außen- und Innenbereiche der Stadt stehen in gleichem Maße im Fokus der Politik.

