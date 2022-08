Ludger Hinse stellt aus

„Ludger Hinse „Bekannt/Unbekannt“ ist der Titel der Ausstellung des KAKTuS Kulturforums, die am 4. September in der Burg Lüdinghausen eröffnet wird. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

Am 4. September (Sonntag) um 11 Uhr eröffnet das KAKTuS-Kunstteam eine neue Ausstellung, nachdem die erfolgreiche letzte Ausstellung „Kunst kommt von uns“ gerade am vorigen Sonntag ihre Tore geschlossen hat. Für die neue Ausstellung gelang es dem KAKTUS, einen Künstler nach Lüdinghausen zu holen, der mit seinen Kreuzen aus Plexiglas weltbekannt wurde: Ludger Hinse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber auch außer den Kreuzen hat Ludger Hinse ein umfangreiches Werk mit Öl- oder Acrylbildern, Aquarellen und Plastiken geschaffen, die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Unter dem Titel „Ludger Hinse „Bekannt/Unbekannt“ präsentiert das KAKTuS-Kunstteam in der Ausstellung diese Seite seines Werkes. Zur Eröffnung um 11 Uhr gibt es dazu ein Gespräch zwischen dem Künstler und Bürgermeister Ansgar Mertens, das spannend werden kann, weil mit Hinse ein Alt-SPD-Mitglied und ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender und ein CDU-Vertreter sich treffen. Die Vernissage wird musikalisch durch Saxofonisten des Well-Connectet-Quintetts umrahmt. Die Ausstellung in der Burg Lüdinghausen ist bis zum 30. Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet, heißt es abschließend.