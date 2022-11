Mädchen und Jungen ziehen von Haus zu Haus

Das gibt‘s nur in Seppenrade: Immer am 11. November ziehen die Kinder von Haus zu Haus und singen ein spezielles plattdeutsches „Härr Sünte Martins“-Lied. Die Bewohner wiederum bedanken sich mit Süßigkeiten für das Ständchen. Ein Spaß für Groß und Klein, wie drei Rosendörfler berichten . . .

Wenn scharenweise Kinder von Haus zu Haus durchs Rosendorf ziehen, überall anklingeln, ein Lied singen und Süßigkeiten sammeln, dann steht der St.-Martins-Tag im Kalender. So wie am heutigen Freitag (11. November). „Das ist eine schöne Seppenrader Tradition“, findet Thomas Wehlmann. Der Heimatvereinsvorsitzende erinnert sich noch gut daran, wie einst seine eigenen Kinder mit Begeisterung dabei waren. Inzwischen ist Lucas 31 Jahre alt und wohnt in Hamburg, Franzi hat 28 Lenze erlebt und München zu ihrer Wahlheimat ernannt. Trotzdem stehen bei der Familie alljährlich allerhand Naschereien bereit, die auf die Jungen und Mädchen warten. „Wir freuen uns auf viele Kinder, die zu uns kommen und singen“, betont Wehlmann.

Selbst in jungen Jahren auf Bonbon-Jagd gegangen ist Anja Rottmann. Die 39-Jährige ist am Hüwel aufgewachsen: „Wir haben uns immer alle am Sportplatz getroffen und sind zusammen losgezogen.“ Bestimmt 20 bis 30 Kinder seien es stets gewesen. „Das hat Spaß gemacht“, berichtet sie. „Auch weil das unsere ganz eigene Tradition ist – ein Seppenrader Ding.“

„ »Das ist eine schöne Seppenrader Tradition.« “ Heimatvereinsvorsitzender Thomas Wehlmann

Heute geht sie auf dem Berg mit ihren Kindern Leni (4) und Jan (2) sowie einigen Nachbarn herum. Mit dabei ist dann auch Gaby Reuter (42) mit Elisa (11) und Nils (8). Während die Rottmanns in den vergangenen Tagen das „Härr Sünte Martins“-Lied eifrig geübt haben, war das nebenan nicht nötig: „Das sitzt“, erzählt Gaby Reuter und lacht. Schließlich kennt sie den Text und die Melodie noch von früher: „Wir sind immer mit dem Fahrrad durch Ondrup gefahren.“ In der Bauerschaft sind sie und ihre Geschwister groß geworden – und an jedem 11. November mit ihren Freunden sowie anfangs leeren und später vollen Rucksäcken unterwegs gewesen. Jetzt ziehen ihre Kinder mit der gleichen Begeisterung los wie einst sie selbst: „Die Zwei machen das total gerne.“

Doch nicht nur den Kleinen gefällt die Seppenrader „Härr Sünte Martins“-Tradition. „Gerade die älteren Leute freuen sich immer ex­trem“, weiß Gaby Reuter aus Erfahrung. Immerhin singen nicht alle Tage Mädchen und Jungen an ihren Haustüren nur für sie ein Lied, das wiederum oft Erinnerungen an die eigene Kinder- und Jugendzeit weckt. Deshalb steuert die Gruppe um Anja Rottmann und Gaby Reuter gezielt Straßenzüge an, in denen die Ur-Seppenrader zu Hause sind. Die beiden Mütter wünschen sich dennoch, dass künftig auch Neuzugezogene den Brauch weiterleben lassen, indem sie süße Überraschungen für die Sängergruppen bereitstellen und ihren Nachwuchs losschicken, wenn im Rosendorf überall zu hören ist: „Härr Sünte Martins Vüegelken, hädd so raud, raud Kügelken, hädd son raud, raud Röcksken an...“