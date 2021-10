Magische Momente am Kanal

Lüdinghausen

In den vergangen drei Jahren war Fotograf Dirk Frerichmann mit seiner Kamera zu jeder erdenklichen Tages- und Jahreszeit am Altarm des Dortmund-Ems-Kanals unterwegs, um dort viele magische Momente einzufangen. Diese hat er jetzt in einem Bildband veröffentlicht.

Von Ann-Christin Frank