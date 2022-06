Aktionstag an der Burg Kakesbeck für benachteiligte Kinder

Das Gelände der malerischen Burg Kakesbeck – zwischen Senden und Lüdinghausen gelegen – ist am Freitag (1. Juli) Schauplatz eines außergewöhnlichen Events. Organisiert wird es von den Verantwortlichen der „Dr. Wilfried und Hildegard Grewing“-Stiftung. Es war ein besonderer Wunsch des inzwischen verstorbenen Burgherren, benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen Tag auf der Burg zu ermöglichen. Diesem Wunsch will die Stiftung samt Organisatorin Beate Barth nun Rechnung tragen und hat das Kinderfest „Buntes auf Burg Kakesbeck“ ins Leben gerufen.

Damit findet auf dem Gelände erstmals eine derartige Veranstaltung statt. „Diese ist zunächst allerdings einem limitierten Publikum vorbehalten, da sich das Event explizit an benachteiligte und geflüchtete Kinder richten soll. Diese erhalten dazu gemeinsam mit ihren Eltern eine Einladung“, beschreibt Barth die Intention der Veranstaltung.

Die Schirmherrschaft für das Event hat Bürgermeister Ansgar Mertens übernommen, der die Kinder an diesem Tag mit einer Portion Eis begrüßen wird.

„ »Im Anschluss können die Kinder im Zuge einer Besichtigung die Geschichte der Burg kennenlernen oder an verschiedenen Aktivitäten auf dem Gelände teilnehmen.« “ Beate Barth

„Im Anschluss können die Kinder im Zuge einer Besichtigung die Geschichte der Burg kennenlernen oder an verschiedenen Aktivitäten auf dem Gelände teilnehmen“, erklärt Barth weiter. Dabei haben die Kids die Gelegenheit, bei einer Zirkusschule mitzumachen, sich im Bogenschießen zu üben oder im benachbarten Zen­trum für pferdegerechtes Reiten die Pferde zu streicheln und sich dort über die Tiere zu informieren. Ein ganz besonderer Programmpunkt ist allerdings eine Mal-Aktion, die gemeinsam mit der Jugendkunstschule des KAKTuS auf die Beine gestellt wurde. Unter der Anleitung der Dozentin Barbara Windpassinger-Kettel und der Leiterin Ria Maris können die Kinder Friedenstauben malen und damit ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. „Für diese Bilder werden noch Paten gesucht, die sich die entstandenen Werke im Anschluss beispielsweise in eine Praxis, ins eigene Wohnzimmer oder in ein öffentlich zugängliches Gebäude hängen wollen“, erklärt Barth das Konzept.

Rund 15 bis 20 Leinwände in einer Größe von 30 mal 40 Zentimeter werden an diesem Nachmittag von den Kindern mit der Friedenstaube bemalt. „Diese werden dann zu einem Preis ab 25 Euro an den neuen Besitzer abgegeben. Wer mehr bieten möchte, darf dies natürlich gerne tun“, so Barth. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der polnischen Partnerstadt Nysa zugute, die mit dem Geld Geflüchtete aus der Ukraine helfen will.

Helfer, die die Aktion noch unterstützen möchten oder auch die ukrainische Sprache beherrschen, dürfen sich per E-Mail an die Organisatorin wenden unter beate.barth@barthverlag.de.