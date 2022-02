Mann soll Polizisten Mittelfinger gezeigt haben

Die Polizei zeigte einen 32-Jährigen wegen Beleidigung an – er soll den Beamten den Mittelfinger gezeigt haben.

„Man sieht sich immer zweimal im Leben“, sagt der Volksmund. So erging es nun auch einem 32-jährigen Lüdinghauser – worauf dieser aber wahrscheinlich gerne verzichtet hätte. Denn ein zweites Mal begegnete der Mann am Donnerstag ausgerechnet den Polizeibeamten, vor denen er tags zuvor offenbar geflüchtet war.

Die Beamten wollten am Mittwoch gegen 14.55 Uhr von der B 58 nach links auf die Steverstraße abbiegen. Der 32-Jährige befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der B 58 in Fahrtrichtung Seppenrade und kam ihnen an der Ampelkreuzung entgegen, berichtet die Kreispolizeibehörde Coesfeld.

Plastiktüte vor Streifenwagen geworfen

Als die Polizisten in Begriff waren, hinter dem Mann nach links abzubiegen, schmiss er plötzlich eine weiße Plastiktüte vor den Streifenwagen. Danach soll der Fahrradfahrer den Beamten seinen ausgestreckten Mittelfinger der linken Hand entgegengestreckt haben. Er fuhr anschließend weiter auf dem Radweg der Seppenrader Straße und flüchtete.

Am Donnerstag waren dieselben Polizisten im Rahmen der Streife auf der B 235 in Richtung Lüdinghausen unterwegs. Auf einem Radweg kam ihnen erneut besagter Fahrradfahrer entgegen.

Dieses Mal fuhr der Mann nicht davon. Er gab zu, derjenige zu sein, denen die Beamten am Tag zuvor bereits begegnet waren. Aber er bestritt, ihnen den Mittelfinger gezeigt zu haben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.