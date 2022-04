Märchenhaftes für Augen und Ohren

Für alle, die Märchen mögen, lohnt sich ein Besuch in der Stadtbücherei St. Felizitas gerade doppelt. Dort stellen die Fünftklässler des Gymnasiums Canisianum derzeit ihre Bilder von Rapunzel, Rumpelstilzchen und Co. aus. Obendrauf gibt es eine Hörstation mit sieben kurzen Hörbüchern, die die Schüler eingesprochen haben.

Ausstellung in der Stadtbücherei

Einige Schülerinnen und Schüler der 5a und 5b des Cani haben am Donnerstag in der Stadtbücherei St. Felizitas die Ausstellung ihres Jahrgangs aufgebaut.

Märchenhaft geht es aktuell in der Stadtbücherei St. Felizitas zu. Dort haben einige Fünftklässler des Gymnasiums Canisianum am Donnerstag die Ausstellung ihrer Jahrgangsstufe aufgebaut. Die ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern hat auch etwas für die Ohren zu bieten. Denn neben 31 Bildern erwarten die Besucher sieben kurze Hörbücher, die sich per QR-Code auf dem Smartphone abrufen lassen.

Eigentlich sollten jetzt im Frühjahr die Märchentage stattfinden, veranstaltet von der Stadt Lüdinghausen und verschiedenen Kultureinrichtungen. Dass die Corona-Pandemie den Plänen mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hat die drei fünften Klassen des Cani nicht davon abgehalten, sich im Unterricht mit Schneewittchen, Froschkönig, Aladin und Co. zu beschäftigen – und die Ergebnisse jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bildungspartnerschaft

„Das ist unser erstes Projekt im Rahmen der Bildungspartnerschaft NRW mit der Stadtbücherei“, informiert Christina Nünning, Deutschlehrerin der 5b, die zusammen mit Julia Katthöfer, Medienpädagogin in der Stadtbücherei, und Ulrike Rietmann, Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Dionysius Seppenrade, auch zur Planungsgruppe der Märchentage gehört. „Da geht es um die Bestärkung der Lese- und Medienkompetenz“, erklärt sie den Zweck der Zusammenarbeit. „Daraus ist jetzt etwas Künstlerisches entstanden.“

So standen Märchen nicht nur im Deutsch-, sondern auch im Kunstunterricht mit Roswitha Schäfer und Eva Bobbert auf dem Stundenplan. „Aufgabe war es, eine zentrale Szene aus einem Märchen zu malen“, berichtet Nünning. Tatsächlich reicht oft schon der erste Blick, um zu erkennen, welche Geschichte auf einem Bild zu sehen ist – zum Beispiel durch das Lebkuchenhaus der bösen Hexe aus „Hänsel und Gretel“ oder den langen Zopf, den Rapunzel aus ihrem Turmfenster herunterlässt. Die meisten Schüler haben Wasserfarben verwendet, es sind aber auch ein paar Aquarelle dabei.

Märchen zum Hören

„Das Schöne ist, dass nicht nur die Bilder dabei herausgekommen sind, sondern auch die Hörstation“, verweist Katthöfer auf die Karten mit den QR-Codes, die zwischen den Bildern an der Wand hängen. Diese sind mit den Namen der Kinder versehen, welche die zwei bis elf Minuten langen Geschichten im Rahmen der Lese-AG aufgenommen haben. Die Titel erscheinen beim Abrufen auf dem Smartphone. „Die Schüler haben versucht, die Figuren lebendig zu machen“, freut sich Nünning über große Vorlesefreude. „Die einen haben mit gleichbleibender Stimme gesprochen, die anderen mit unterschiedlichen“, berichtet die Lehrerin. „Das macht das Ganze auch abwechslungsreich.“

Noch mindestens bis Ende des Monats, vielleicht auch noch ein paar Tage länger, warten die Bilder und Hörbücher zu den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei St. Felizitas auf neugierige Besucher. „Wir überlegen, daraus eine Wanderausstellung zu machen“, verrät Nünning. Die soll unter anderem ein Heimspiel im Cani haben.