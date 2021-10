Marco Hoffmann folgt als Vorsitzender auf Gisela Sebbel

Lüdinghausen

Führungswechsel im Initiativkreises St.-Marien-Hospital: Die langjähriger Vorsitzende Gisela Sebbel trat bei der jüngsten Mitgliederversammlung nicht erneut an. Ihr Nachfolger Marco Hoffmann will auf Kontinuität in der Arbeit des Fördervereins des Krankenhauses setzen.