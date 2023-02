„Wir schützen nur, was wir lieben“

Lüdinghausen

Dr. Marion Jekat hat zum Jahreswechsel die Leitung des Biologischen Zentrums von Dr. Irmtraud Papke übernommen. So mancher kennt die 44-Jährige bereits als Referentin der Bildungseinrichtung. In ihrer neuen Funktion will die promovierte Biotechnologin an die Arbeit ihrer Vorgängerin anknüpfen, um Wissen über Natur und Umwelt zu verbreiten. Denn sie weiß: „Wir schützen nur, was wir kennen und lieben.“

Von Heidrun Riese