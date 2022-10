Maschinen ersetzen Muskelkraft

Die Landwirtschaft hat das Leben in Seppenrade geprägt und prägt es auch heute noch. Dafür mitverantwortlich zeichnete und zeichnet der Landwirtschaftliche Ortsverband (LOV), der am Sonntag (30. Oktober) sein 100-jähriges Bestehen feiert. Dabei besteht der LOV eigentlich schon länger: Zusammen mit den Landwirten aus Lüdinghausen wurde bereits am 11. Juli 1913 ein gemeinsamer Ortsverein gegründet. Am 12. Dezember 1922 machten sich die Rosendörfler dann jedoch in der Gaststätte „Haus Kock“ selbstständig.

