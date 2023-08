Matschwandern in Wacken: Familie Neuer campt neben Festival-Gelände

Bier aus Dosen, Fleisch vom Grill und Musik ohne Ende: Bereits zum fünften Mal hat sich Andreas Neuer jetzt auf den Weg nach Wacken gemacht. Sein Ziel: das berühmt-berüchtigte Open-Air-Spektakel für Metal-Fans, das nach der Gemeinde in Schleswig-Holstein benannt ist, in der es stets am ersten Augustwochenende stattfindet.

Begleitet von seiner Tochter Alina (20) und seinem Sohn Aaron (11) verlief die Anreise mit dem eigenen Kastenwagen samt Zelt zum Übernachten allerdings ungewisser als eh und je. Aufgrund des anhaltenden regnerischen Wetters gleicht das Festival-Gelände einer riesigen Schlammpfütze. Die Veranstalter haben inzwischen einen vollständigen Einlass-Stopp verhängt. Nur wer vorher schon da war, darf bleiben.

Die drei Lüdinghauser hatten und haben Glück. Zwar haben sie es nicht mehr rechtzeitig auf die regulären Campingplätze geschafft. Sie konnten ihr Zelt jedoch am Dienstagabend auf einem Privatgrundstück aufschlagen, das unmittelbar an das Areal angrenzt. Über einen Freund sei der Kontakt zu den Besitzern entstanden, berichtet Andreas Neuer während eines Telefonats mit der Redaktion am Mittwochmorgen: „Sonst stehen hier vier Wohnmobile, nun sind es 13.“

Richtige Entscheidung

Mit Menschen aus ganz Deutschland würden sie es sich gemütlich machen. „Gerade ist jemand los, um Brötchen zu holen“, erzählt der 51-Jährige. Die Stimmung sei super – trotz der Regenwolken, die immer wieder aufziehen und sich entleeren. „Dass das Wetter schlecht wird, das wussten wir vorher.“ Deshalb hätten er und sein Nachwuchs neben allerhand Lebensmitteln und Schlafutensilien, auch Gummistiefel und entsprechende Schutzkleidung eingepackt.

Dass sie noch am Dienstagabend direkt nach der Ankunft losgezogen sind, um sich ihre Einlassbändchen abzuholen, sei genau die richtige Entscheidung gewesen, bilanziert Andreas Neuer, während die anderen Camper um ihn herum in den Tag starten. Seit 1 Uhr am Mittwochmorgen würde schließlich niemand mehr eines der begehrten Armbänder kriegen, die ihren Besitzern den Zutritt zu den Konzerten ermöglichen. Bands wie „Iron Maiden“, „Broilers“, „Donots“ oder „Deine Cousine“ – das sind die Favoriten der Familie Neuer – stürmen diesmal die Bühnen.

„ Dann machen wir eben eine Matschwanderung. “ Andreas Neuer

Und? Wie sieht es auf dem Festival-Gelände aus? „So matschig wie befürchtet“, sagt der Steverstädter. Trotzdem sei er frohen Mutes: „Wir stehen und sitzen hier im T-Shirt. Es ist nicht kalt. Gerade scheint sogar die Sonne. Es könnte schlechter sein“, meint er und fügt hinzu: „Dann machen wir eben eine Matschwanderung.“ Er lacht.

Die Vorfreude auf die kommenden Tage ist herauszuhören: „Wir sind die Glücklichen, die noch reinkommen.“ Dann hält Andreas Neuer kurz inne, seine Stimme klingt plötzlich ernst: „Allerhand andere sind natürlich total enttäuscht.“ Er spricht von allen, denen das Wacken-Spektakel entgeht, auf das sie sich doch so lange so sehr gefreut hatten.

Informationsflut

Was wiederum auch Neuer nervt: „Die offiziellen Meldungen des Veranstalters kamen und kommen alle zu langsam“, findet der Ofen- und Luftheizungsbaumeister. Er informiert sich vor allem über die offizielle Wacken-App sowie diverse Soziale Medien über alle aktuellen Geschehnisse, Entscheidungen und Anweisungen. Allerdings kursierten permanent irgendwelche Gerüchte. Da sei es schwierig, den Überblick zu behalten.

Fakt ist derweil am Mittwochvormittag: Niemand kommt mehr aufs Gelände, keine weiteren Bändchen werden ausgegeben. Somit wird es kleiner und überschaubarer zugehen als üblich. „Ich bin gespannt, wie das wird“, meint Andreas Neuer wieder bestens gelaunt. Er fiebert der gemeinsamen Zeit mit seinem Nachwuchs entgegen. Und spricht augenzwinkernd von „musikalischer Früherziehung“.

Einmalige Erlebnisse

Bis Samstagabend oder Sonntagmorgen möchten die Neuers bleiben. Und neben den Konzerten die Atmosphäre genießen. „Das ist immer eine ganz eigene Stimmung. Jeder hilft jedem“, versucht der Steverstädter, den Reiz von Wacken zu erklären. Dann gibt er auf: „Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben.“

Was er, Alina und Aaron sowie alle anderen Metal-Fans – sowohl die angereisten als auch die daheimbleibenden – in diesem Jahr erleben, ist sicherlich absolut besonders. Und im Optimalfall einmalig. Denn das Original in voller Größe sowie bei besserem Festival-Wetter mitzufeiern, bevorzugen wohl alle Wacken-Fans ...