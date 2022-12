„Mega-Thema“ der nächsten Jahre

Die Burg Wolfsberg – ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert – befindet sich seit 2020 in städtischem Eigentum. Im Bauausschuss stellte Architekt Christoph Ellermann am Dienstagabend seine „Vision“ für Sanierung und künftige Nutzung vor. Dabei nahm er auch die Umgebung in den Blick.

Die Situation der Burg Wolfsberg und ihres Umfeldes ist seit langem Thema nicht nur in den politischen Gremien der Stadt. So ist in den Augen vieler Betrachter das historische Gemäuer, das nicht einmal ansatzweise an eine echte Burg erinnert, nicht viel mehr als eine Ruine. Nicht wenige vermuten, dass dem im Jahr 1830 errichteten Herrenhaus der Verfall droht. Die Anlage wurde 2018 von der Stadt erworben und ist am 1. Januar 2020 in ihr Eigentum übergegangen.