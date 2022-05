Mehr als ein Lückenfüller

Wenn sie mal nicht da ist, weil sie beispielsweise eines ihrer Seminare hat, dann fragen die Kinder und Jugendlichen stets: „Wo ist denn Cati?“ Seit September 2021 arbeitet Catarina Wippermann als BFDlerin für den Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit im Bereich der Kirchen der Stadt Lüdinghausen (JuKi). An allen drei Standorten – im Hakehaus und im Stephanus-Gemeindezentrum in Lüdinghausen sowie im Seppenrader Don-Bosco-Haus – ist sie im Einsatz. Und hat immer ein offenes Ohr für die Jungen und Mädchen. „Es ist interessant, was die Kinder und Jugendlichen mir anvertrauen“, freut sich die 21-Jährige darüber, dass sie so viele Nutzer der vielfältigen JuKi-Angebote längst ins Herz geschlossen haben. Aber auch ihr gefällt, was sie derzeit tut: „Ich fühle mich hier wohl. Und habe schon viel gelernt.“ Dabei war die Stelle für sie zunächst als Art „Lückenfüller“ gedacht, weil sie nach ihrem Fachabitur am Gymnasium Canisianum nicht genau wusste, was sie machen wollte. „Von unserem Schulsozialarbeiter bekam ich den Tipp“, erinnert sie sich.

