Mehr als nur Ammoniten

Rosengarten, Ammoniten, Kirchplatz – nur einige der Stationen, die Dorfführer Josef Brathe in Seppenrade ansteuert. Und überall hat er den Besuchern des Dorfes Interessantes und Kurioses zu erzählen. Am Samstag war er wieder mit einer Besuchergruppe unterwegs.

Dass Lüdinghausen auch abseits der drei Burgen für historisch interessierte Besucher viel zu bieten hat, stellt Stadtführer Josef Brathe bei seinen geführten Rundgängen durch Seppenrade unter Beweis. Eine Gelegenheit, die sich am Samstag aller dunklen Wolken zum Trotz rund 25 Besucher nicht entgehen lassen. Los geht es auch dieses Mal selbstverständlich an dem Ort, der dem Rosendorf seinen Namen gibt: Am Eingang des Rosengartens erwartet Brathe die Gruppe, die bereits erste interessierte Blicke in Richtung der Ammoniten und der blühenden Beete des Rosengartens wirft. „Haltern, Selm und Dülmen“ lauten einige der Antworten, als sich Brathe nach der Herkunft seiner Zuhörer erkundigt und sogleich die Gegenfrage beantworten muss: „Kommen Sie denn aus Seppenrade?“ Der Dorfführer gibt sich als „Zugezogener“ zu erkennen, aber ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Ich bin gebürtiger Lüdinghauser. Ein bisschen Frotzeln gehört dazu.“