Mehr Platz für den Fuhrpark

Das Feuerwehrgerätehaus des Seppenrader Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr wird saniert und erweitert. Entsprechende Pläne werden in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Stadtentwicklung sowie dem für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport am Dienstag vorgestellt.

Das Feuerwehrgerätehaus im Rosendorf „ist in die Jahre gekommen“. So heißt es wörtlich in einem Antrag der CDU-Fraktion vom Oktober vergangenen Jahres mit dem Titel „Optimierung der Räumlichkeiten“. Mit eben diesem Thema beschäftigt sich am heutigen Dienstag die gemeinsame Sitzung von Bau- und Gesellschaftsausschuss. Dort stellt Michael Holke, Geschäftsführer des Dortmunder Architekturbüros Winkler & Partner, Pläne zur Erweiterung und Sanierung des Gebäudes an der Mollstraße vor.