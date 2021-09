Mein Freund der Baum . . .

Altstadtarbeitskreis zu den Linden in der Wilhelmstraße

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lässt keinen Zweifel. Wörtlich heißt es dort: „Der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung spricht sich für den Erhalt und Rückschnitt von fünf Linden im östlichen Bereich der Wilhelmstraße aus.“ Darüber entscheiden die Kommunalpolitiker in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag ab 17 Uhr in der Aula des St.-Antonius-Gymnasiums.