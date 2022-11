Melodien nicht nur für Seebären

Musikalische Impressionen rund um die Seefahrt hielt der Shantychor der Marinekameradschaft am Sonntag für sein Publikum im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen bereit. Zu Melodien wie „Eine Seefahrt, die ist lustig“ oder „Wir lagen vor Madagaskar“ wurde mitgesungen und geschunkelt.

Der Shantychor der Marinekameradschaft begeisterte am Sonntagabend sein Publikum beim Auftritt im Kapitelsaal.

Von der Burg Lüdinghausen hinaus auf den Ozean schipperte am Sonntag der Lüdinghauser Shantychor. „Wir möchten Sie mitnehmen an Bord“, lud Werner Möllerfeld, Vorsitzender des Chors und der Marinekameradschaft, die Zuhörer auf die musikalische Reise ein. Abgelegt wurde mit dem Lied „Heute an Bord“, das dem Konzert auch seinen Titel gab.