Melodienstrauß im Rosengarten

Ein besonderes Freiluftkonzert präsentiert der Heimatverein Seppenrade am 24. Juli (Samstag) auf der Bühne des Musikpavillons im Rosengarten. Es gastieren die Sängerin Nicole Ciroth und der Pianist Zbigniew Warot, die regelmäßig in Europa auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind. Ihr unterhaltsames Programm begeistert Jung und Alt. Denn von Oper über Operette bis zum Musical ist für jeden etwas dabei.

2019 traten die Künstler bereits beim KAKTuS Kulturform in der Burg Lüdinghausen auf und jetzt – nach der Coronapause – kommen sie wieder ins Münsterland und legen im Rosengarten an. Beide haben schon auf vielen Bühnen gestanden.

Chopin vom Allerfeinsten

Zbigniew Warot studierte Klavier und begeistert mit seinem Können, denn er spielt nicht nur Chopin vom Allerfeinsten, sondern ebenso gerne Werke aus Operette, Jazz und Folklore. Nicole Ciroth verfügt über ein umfangreiches Gesangsrepertoire aus Oper, Operette und Musical. In den Niederlanden machte sie eine Ausbildung als Musiktherapeutin, studierte in Berlin Musical-Darstellerin, hatte dort erste Engagements am Theater des Westens und wechselte an das Deutsche Theater in München. Schiffe auf der Donau und den Weltmeeren sind ihr zu Hause. An Bord der MS Gloria auf der Rhone waren beide im Fernsehen in der Serie „Verrückt nach Fluss“ zu sehen.

Karten für das Konzert zum Preis von 12,50 Euro können ab sofort bei der Bäckerei Holtermann, Sparkasse Seppenrade, Volksbank Südmünsterland Mitte Seppenrade und Lüdinghausen Marketing erworben werden (Restkarten an der Abendkasse).