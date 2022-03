Mertens: „Wir alle halten zusammen“

„Wir alle halten zusammen, senden wir den Flüchtlingen zu“, sagte Bürgermeister Ansgar Mertens bei der kurzfristig ins Heimathaus einberufenen Bürgerversammlung zum Thema „Aufnahmeeinrichtung für Kriegsvertriebene“ am Donnerstagabend. Der Kreis Coesfeld will im ehemaligen Josefshaus rund 200 vor dem Krieg in der Ukraine geflohene Menschen, zumeist Frauen mit Kindern, aufnehmen, die von dort aus an die Kommunen verteilt werden sollen.

Mertens begrüßte als Gäste Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Dezernent Ulrich Helmich und Bodo Dreier vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises, Christoph Schlütermann, Vorstand des Kreis-DRK, sowie Matthias Kortendieck, Beigeordneter und Koordinator für Flüchtlinge bei der Stadt. „Es ist eine große Welle der Hilfsbereitschaft in der Stadt zu spüren. Rund 100 Flüchtlinge sind bereits in Gastfamilien untergebracht worden. Seppenrade ist für die Flüchtlinge gut aufgestellt. Das hat das Dorf auch schon bei der Flüchtlingswelle 2015 gezeigt. Wir werden dieses Engagement wieder gebrauchen. Dabei steht die Verwaltung immer für Fragen zur Verfügung“, betonte Mertens.

„Wir brauchen viele Unterkünfte im Kreis. Das Josefshaus, das zunächst für ein Jahr angemietet wurde, soll als Puffer für die Kommunen dienen. Die Flüchtlinge sollen dort nicht dauerhaft untergebracht werden, sondern nicht länger als zehn bis 14 Tage bleiben, um dann in die Kommunen zu gehen. Niemand weiß, wie viele es am Ende sein werden“, sagte der Landrat. Die Betreuung werde“ in bewährter Form“ das DRK des Kreises übernehmen. Einiges werde sich im laufenden Prozess überholen und müsse immer wieder angepasst werden. „Wir werden auch technisch versuchen, dass sie mit ihrer Heimat in Kontakt treten können. Die Flüchtlinge sollen merken, dass sie bei uns willkommen sind, ähnlich wie die Jugendlichen, die 2015 kamen. Sie sollten erst einmal ankommen und nicht gleich mit Angeboten überfordert werden“, betonte Schulze Pellengahr.

„ »Wichtig ist, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen.« “ Christoph Schlütermann

In der von ihm moderierten Fragerunde ging es unter anderem um die medizinische und psychologische Betreuung der durch den Krieg traumatisierten Schutzsuchenden. Zu diesem Thema laufen Gespräche mit den niedergelassenen Ärzten. Angeregt wurde ein Tempolimit vor dem Josefshaus und das Abschalten der Sirenen am Samstagmittag.

„Hier sitzen nur Leute im Heimathaus, die gerne helfen wollen. Für die Menschen im Josefshaus kann es nur kurzfristige Angebote geben. Auch private Aktionen müssen organisiert werden. Eine Kindergruppe ist hier ebenfalls vorgesehen. Wichtig ist, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen“, merkte Schlütermann an. „Was können wir als Bürger tun?“, fragte wiederum Mertens. Dazu müsse erst der Bedarf ermittelt werden. Wichtig sei auch privater Wohnraum. Dadurch gewinne die Stadt Zeit.

„Wir müssen trennen, was Kreis und Stadt zu tun haben. Fast 100 Familien haben sich schon bei der Stadt gemeldet, die Flüchtlinge aufnehmen wollen“, berichtete der Rathaus-Chef. „Wir stehen schon in Kontakt mit Schulen und Kitas. Einige Mütter sind aber noch sehr zurückhaltend“, berichtete Kortendieck zum Thema Schul- und Kitabesuch.

Dreier informierte, dass sich auf einen Aufruf des Kreises 30 Dolmetscher für Ukrainisch und Russisch gemeldet hätten, die mit Honorarverträgen an den Kreis gebunden werden. Auch werde geprüft, wie zum Beispiel Qualifikationen ukrainischer Arbeitswilliger bei uns anerkannt werden können. Da auch unbegleitete Kinder und Jugendliche unterwegs sind, von denen beide Elternteile in der Heimat verblieben sind, ist an eine eigene Gruppe für sie im Josefshaus gedacht.