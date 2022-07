Eine wundersame Vorgeschichte der wiedergefundenen „Mettlacher Platten“ erlebt in Lüdinghausen eine Fortsetzung. Schwester Gerhardis von den Lüdinghausener Franziskanerinnen hatte festgestellt, dass in den bei „Bares für Rares“ (ZDF) angebotenen Symbolfliesen auch ein Motiv enthalten war, das in ihrer Klosterkirche fehlt.

Jetzt stand ein besonderer Termin an: Eine Abordnung vom Projektausschuss zur Renovierung der Everswinkeler St.-Magnus-Kirche konnte bei sommerlichem Wetter das Fliesenmotiv eines Adlers an die Schwestern im Antoniuskloster in Lüdinghausen überbringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die wundersame Vorgeschichte der wiedergefundenen „Mettlacher Platten“ für die Everswinkeler Sankt Magnus-Kirche erlebt in Lüdinghausen ihre Fortsetzung. Schwester Gerhardis von den Lüdinghausener Franziskanerinnen hatte auf der Website „katholisch.de“ von der Geschichte um den Fliesenfund in der Everswinkeler Pfarrkirche gelesen. Dabei hatte sie festgestellt, dass in den bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ angebotenen Symbolfliesen auch ein Motiv enthalten war, das in ihrer Klosterkirche fehlt.

Wie in der Everswinkeler Pfarrkirche gibt es um den Altar eine Darstellung der klassischen vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer durch Motivfliesen. Hierbei steht ein Löwe für die Erde, ein Fisch für das Wasser, ein Adler für die Luft und ein Salamander für das Feuer.

Man kann davon ausgehen, dass die Fliesenteppiche an beiden Orten etwa zur selben Zeit entstanden sind. Das Antoniuskloster wurde im Jahre 1895 errichtet, zwei Jahre zuvor wurde die Everswinkeler Sankt Magnus-Kirche durch den Münsteraner Architekten Wilhelm Rincklake (1851-1927) renoviert. Ähnlich wie in Everswinkel war in Lüdinghausen bei Umbauarbeiten im vergangenen Jahrhundert ein Element verloren gegangen. Nach den Berichten über die wiedergefundenen Fliesen in Sankt Magnus keimte bei den Lüdinghauser Franziskanerinnen die Hoffnung, für ihren fehlenden Adler Ersatz zu bekommen.

Bei einer telefonischen Kontaktaufnahme mit Pfarrer Pawel Czarnecki und Heinz Kemker vom Renovierungsausschuss Sankt Magnus wurde Schwester Gerhardis ein eventuell überzähliges Exemplar in Aussicht gestellt. Der Everswinkeler Adler war an Ort und Stelle im Original erhalten, dennoch sollten dort die Rekonstruktionsarbeiten des Fliesenteppichs erst ganz abgeschlossen sein, bevor eine Weitergabe erfolgen konnte.

Nun war es so weit: Fast schon in einer Prozession machten sich Ludger Schlüter, Josef Starp und Heinz Kemker mit den Fliesen auf den Weg nach Lüdinghausen. Hocherfreut konnten sie dort neben den Schwestern ihren früheren Pfarrer Dr. Hector Sanchez begrüßen. Pfarrer Sanchez feiert regelmäßig am Altar der Klosterkapelle die Heilige Messe.

Freude über wiedergefundenen Schatz

Oberin Schwester Susann, Schwester Gerhardis und Schwester Kunigunde freuten sich sehr über den wiedergefundenen Schatz.

Das Fliesenpuzzle wurde am zukünftigen Ort sofort probeweise zusammengefügt. Anschließend wurden die Überbringer freundlich bewirtet. Nach guten Gesprächen, Eis und Eierlikör wurden die Abordnung verabschiedet, mit einem Dank an Pfarrer Czarnecki, den Kirchenvorstand und die ganze Gemeinde.