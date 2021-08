Middendorf macht Platz für Neubau

Viele ältere Lüdinghauser kennen das Haus an der Münsterstraße 43 noch als Zweiradgeschäft Middendorf. Über viele Jahre stand es leer. Jetzt wird es abgerissen. An gleicher Stelle plant Bauherr Franz-Josef Stromann den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses, das direkt an die Bebauung Münsterstraße 45 anschließt.

Entstehen wird an dieser Stelle ein dreigeschossiger Bau, in dessen Erdgeschoss auf einer etwa 200 Quadratmeter großen Fläche Gewerbe angesiedelt werden soll. In den beiden Obergeschossen entstehen insgesamt zehn Wohnungen. Diese, so Stromann, seien seniorengerecht und barrierefrei. Die entsprechenden Pläne hatte Architekt Oskar Spital-Frenking der Politik bereits im Februar vergangenen Jahres im Planungsausschuss vorgestellt.

Mit der Errichtung des Objekts werde unmittelbar nach dem beendeten Abriss des Altgebäudes begonnen, kündigte der Bauherr an: „Wenn alles glatt läuft, ist das in der nächsten Woche.“ Bis zur Fertigstellung werde wohl ein Jahr ins Land gehen.

Abgerissen wird zudem das Haus Münsterstraße 37 (ehemals Bohr). Auch an dieser Stelle ist ein Neubau geplant. Dessen Bau, so Stromann, sei aber nicht vor Fertigstellung des Neubaus Münsterstraße 43 geplant.