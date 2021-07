Mit 600 PS durchs Getreide

„Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheun und Fass“, so lautet eine alte Bauernregel, die bis heute noch Gültigkeit besitzt. Die Landwirte schicken nach dem Regen der vergangenen Tage den Mähdrescher für die Ernte auf die Felder. Wir haben sie begleitet.

Mit 600 PS und einem neun Meter breiten Mähwerk fräst sich der vier Meter hohe New-Holland-Mähdrescher Bahn für Bahn durch das Kornfeld. Immer wieder verschwindet die laut brummende Erntemaschine in einer großen Staubwolke. Auf einem Feld von Landwirt Berthold Schulze Meinhövel in der Bauerschaft Westrup steht die Ernte der Wintergerste an.