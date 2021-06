Mit den Sinnen erkunden

Endlich wieder anfassen, erkunden und in der Gruppe spielen. Die Eltern-Kind-Kurse der Familienbildungsstätte Lüdinghausen starten seit dem Lockdown im November erstmals wieder in Präsenz.

Ich bin sehr froh, hier mit meiner Kleinen hingehen zu können, um andere Mütter mit Kindern zu treffen“, bringt Jayan Khaled es treffend auf den Punkt. Die Mutter einer acht Monate alten Tochter hat den ersten Termin in Präsenz der Familienbildungsstätte sofort wahrgenommen. Dort sind die Eltern-Kind-Kurse wieder gestartet.

Die pädagogische Mitarbeiterin der FBS, Annika Wille, ist begeistert, dass gleich zwei Mütter mit ihren Kindern das Angebot zum persönlichen Treffen wahrnehmen. „Auch wenn es auf dem digitalen Weg gut funktioniert hat, wollen wir uns jetzt wieder in Präsenz treffen“, sagt Wille und fügt hinzu: Der fehlende Kontakt der Kinder untereinander sei ein großes Manko der Online-Kurse. „Im Gruppenraum können wir das Sozialverhalten der Kinder besser beurteilen, wenn wir sehen, wie sie untereinander agieren. Gerade Eltern, deren Kinder bald in die Kita kommen, wollen das vorher in unseren Kursen austesten.“

Darüber hinaus finden die Kinder in den Kursräumen viele verschiedene Anregungen zur Förderung der Bewegungsentwicklung. „Zuhause stellt sich sicherlich keiner eine Bewegungslandschaft ins Wohnzimmer“, schmunzelt Wille, während die Kinder über den aufgebauten Parcours toben. Die Mädchen und Jungen entdeckten unterschiedliche Materialien im spielerischen Miteinander und können ihre Umgebung mit allen Sinnen erkunden. „In unseren Kursen gibt es noch freie Plätze, sodass Interessierte gerne dazustoßen können. Referenten, die die Kurse betreuen, können sich ebenfalls bei uns melden“, sagt Wille.

Der Eltern-Kind-Kurs für unter Einjährige findet bis zu den Sommerferien immer mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr in der FBS statt. Der Eltern-Kind-Kurs für Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr findet bis zu den Sommerferien immer freitags von 9 bis 10.30 Uhr in der FBS statt. Anmeldung unter

0 25 91/9 89 09 17 oder per

E-Mail: wille@bistum-muenster.de.